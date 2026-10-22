Friedrich Merz promite sprijin pentru aderarea Balcanilor de Vest la UE. „Puteți conta pe Germania”

Friedrich Merz promite sprijinul Germaniei pentru aderarea statelor din Balcanii de Vest la UE, dar le cere liderilor din regiune să își asume reformele necesare. Germania și Franța susțin inclusiv acordarea unor beneficii de integrare înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline, relatează dpa.

„Aderarea dumneavoastră la UE este ceea ce ne dorim”, a declarat Merz în Muntenegru, la începutul unui summit la care participă liderii din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. „Puteți conta pe sprijinul Germaniei și pe al meu personal”, a adăugat cancelarul german.

În același timp, Merz le-a cerut celor șase state să continue reformele necesare pentru aderare.

„Noi, ca UE, ne-am îndeplinit partea, dar trebuie să vă îndepliniți și dumneavoastră partea. Reformele și voința politică trebuie să vină dinspre dumneavoastră”, a spus el.

Cele șase state din Balcanii de Vest se află în etape diferite ale procesului de aderare la UE, care durează de ani de zile. Majoritatea așteaptă de mult timp să devină membre ale blocului comunitar.

Muntenegru este considerat cel mai avansat candidat, iar negocierile sale de aderare ar urma să se încheie anul viitor, potrivit estimărilor menționate în relatare.

Summitul, organizat într-o vilă de pe coasta Mării Adriatice, face parte din Procesul de la Berlin, un format lansat în 2014 de cancelarul german de la acea vreme, Angela Merkel, pentru a sprijini cooperarea regională și integrarea europeană a celor șase state din Balcanii de Vest.

În iunie, Germania și Franța au lansat o nouă inițiativă menită să accelereze apropierea regiunii de Uniunea Europeană.

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Într-un document comun de poziție, cele două țări au pledat pentru introducerea unor măsuri de integrare încă dinainte ca statele candidate să obțină statutul de membru cu drepturi depline. Scopul este crearea unor stimulente concrete pentru continuarea reformelor.

Conform planului, îndeplinirea anumitor criterii de aderare ar putea fi recompensată prin beneficii precum accesul privilegiat la piața unică a UE sau posibilitatea ca reprezentanți ai statelor candidate să participe în calitate de observatori la activitatea instituțiilor europene.

Editor : C.A.