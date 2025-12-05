Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună"

Cancelarul german Friedrich Merz merge vineri în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el, relatează AFP, conform Agerpres.

Merz și-a amânat călătoria în Norvegia, care urma să aibă loc vineri, pentru un „dineu privat" cu premierul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus un purtător de cuvânt al guvernului german mai devreme în cursul zilei.

„Vreau să discut într-un mod în care să putem face să avanseze propunerea mea, pe care Comisia a tradus-o acum în texte juridice", a susținut Merz în cadrul unei conferinţe de presă de joi seară.

Miercuri, executivul european a prezentat un plan pentru finanţarea Ucrainei pe doi ani, dar una dintre opţiunile luate în considerare, folosirea activelor ruseşti îngheţate, se loveşte în continuare de ostilitatea Belgiei.

În această ţară îşi are sediul societatea Euroclear, care deţine circa 210 miliarde de euro din aceste active, din cele 235 de miliarde de euro în total în UE.

„Vreau să-l conving că această cale pe care noi o propunem este cea bună" pentru „a ajuta Ucraina".

Potrivit propunerii Comisiei Europene, Germania „ar fi unul dintre statele garante posibile pentru o securizare corespunzătoare a acestor active", a reamintit el.

„Obiectivul meu nu este numai de a convinge guvernul belgian, dar şi întregul Consiliu European" al cărui viitor summit, de pe 18 şi 19 decembrie, reprezintă „ultima ocazie din acest an" de a obţine un acord, a mai subliniat el.

Europenii s-au angajat la sfârşitul lui octombrie să găsească soluţii pentru a finanţa Ucraina în cursul următorilor doi ani, pentru a garanta că Kievul nu se confruntă cu un deficit de resurse în pofida retragerii progresive a americanilor.

Citește și:

Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei

Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”

Editor : A.M.G.