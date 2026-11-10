Friedrich Merz vrea să lege bugetul UE de finanțarea Ucrainei. Robert Fico acuză Germania de „șantaj clasic”

Cancelarul german Friedrich Merz insistă ca viitorul buget al Uniunii Europene să fie legat de obținerea unui acord privind un nou împrumut de zeci de miliarde de euro pentru Ucraina. Propunerea a fost criticată de premierul slovac Robert Fico, care a calificat demersul drept „șantaj clasic”. Nici premierul ungar Peter Magyar nu susține condiționarea bugetului european de alte angajamente, potrivit Politico.

Sprijinirea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre individuale”, a declarat Merz, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul ungar Peter Magyar.

„De aceea, chestiunea modului în care vom finanța Ucraina în anii următori, dacă va fi necesar, se înscrie în mod firesc în contextul acestor negocieri bugetare”, a afirmat cancelarul german.

Propunerea lui Merz, prezentată și într-o scrisoare adresată vineri președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a stârnit nemulțumirea mai multor lideri europeni.

„Ceea ce face cancelarul german este un șantaj clasic, pe care îl resping”, a declarat Robert Fico marți, la Bratislava, în cadrul unei întâlniri cu premierul ceh Andrej Babis, potrivit presei slovace.

UE și partenerii săi discută în prezent acordarea unui nou împrumut de 70 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în anul următor, în contextul atacurilor continue ale Rusiei. Uniunea Europeană ar urma să asigure aproximativ 45 de miliarde de euro, în timp ce aliați precum Marea Britanie, Canada și Japonia sunt așteptați să contribuie cu restul de 25 de miliarde de euro.

Merz a explicat că nu dorește repetarea formulei utilizate anul trecut, când un alt împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei a fost convenit pe baza unor garanții financiare și angajamente asumate de majoritatea statelor membre, în timp ce Cehia, Ungaria și Slovacia au obținut derogări.

„În opinia mea, continuarea pe această cale nu este o opțiune bună. Trebuie să integrăm pe deplin politica privind Ucraina în bugetul UE”, a afirmat cancelarul german.

Peter Magyar nu susține condiționarea bugetului european

Poziția lui Friedrich Merz nu este împărtășită nici de premierul ungar Peter Magyar, care a venit la Berlin însoțit de patru miniștri și de un secretar de stat, pentru discuții privind consolidarea cooperării bilaterale.

Vizita a evidențiat apropierea dintre Germania și Ungaria, după ani de relații tensionate în timpul mandatului fostului premier ungar Viktor Orban.

Magyar a transmis însă că nu consideră oportună legarea bugetului european de alte angajamente politice sau financiare.

„Aș dori să subliniez aici, în mod diplomatic și cu tot respectul cuvenit, în calitate de prim-ministru al Ungariei, că nu consider neapărat că este abordarea corectă ca bugetul european, care este conceput pentru o perioadă de șapte ani și destinat Europei, să fie legat de alte chestiuni”, a declarat premierul ungar.

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Editor : C.A.