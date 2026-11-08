Frigidere încinse, o alertă nucleară falsă și un jaf de 6 miliarde $: suntem în pragul unei epidemii de hacking? Ce spun experții

Pe măsură ce inteligența artificială expune defectele sistemelor IT, iar geopolitica se manifestă în prima linie a atacurilor cibernetice, unii experți spun că evenimentele din ultimele săptămâni ar putea deveni în curând ceva la ordinea zilei, scrie The Guardian.

Vulnerabilități care „așteaptă să fie exploatate”

Lunea trecută, Alex Pearce făcea rondurile de dimineață la afacerea sa angro de fructe și legume din Londra, când a observat ceva ciudat. Lumina de dezghețare de pe unitatea de refrigerare 2 era aprinsă, iar afișajul arăta 150°C. La fel și la unitatea 4. Pe măsură ce se apropia de cea mai mare unitate a sa, martorul luminos de dezghețare a clipit și el. În acest moment, Pearce s-a gândit: este vorba de un atac cibernetic? S-a îndreptat spre cutia care conecta unitățile la internet și a smuls cablul. S-a dovedit că avea dreptate.

În aceeași zi, comercianți cu amănuntul din Belgia, Estonia, Irlanda, Finlanda, Luxemburg, Olanda și Suedia au raportat probleme similare, frigiderele și congelatoarele din unele magazine ajungând la temperaturi de până la 50°C.

„Dacă s-ar fi întâmplat într-o sâmbătă dimineață, când nu sunt de obicei aici, ar fi putut provoca în cele din urmă un incendiu”, a spus Pearce.

Dar nu doar Pearce și un grup disparat de comercianți, precum și băncile de sânge franceze, au avut de suferit.

Atacul cibernetic a fost unul dintre cele trei care au avut loc pe parcursul mai multor zile. Pe 30 octombrie, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, a fost furată de 6,3 miliarde de dolari, într-un jaf record, iar pe 1 noiembrie, hackerii au vizat aplicația de alertă de urgență a Ucrainei, trimițând locuitorilor din Kiev o alertă falsă de atac nuclear.

Mesajul oficial după atacurile de la frigidere este: așteptați-vă la mai multe perturbări. Ne aflăm la „poalele” unui nou peisaj al hackingului, a declarat săptămâna aceasta șeful Centrului Național de Securitate Cibernetică (NCSC) din Marea Britanie.

Referindu-se la deficiențele din sistemele IT care sunt expuse de tehnologia inteligenței artificiale, șeful NCSC, Richard Horne, a declarat: „Există atât de multe vulnerabilități care... ai putea spune că așteaptă să fie exploatate.”

El a adăugat: „Cel mai grav risc cu care ne confruntăm pe termen scurt este o creștere uriașă a volumului de incidente... și cred că am putea, probabil, să facem referire la ultimele luni și să spunem că am început să vedem asta.”

Site-uri web din întreaga lume au fost scoase temporar din funcțiune ca măsură de precauție luna trecută, când tehnologia de inteligență artificială de la dezvoltatorul ChatGPT, OpenAI, a ajutat la descoperirea unei erori în PHP, un limbaj de programare folosit pentru a construi o mare parte din internet. Frigiderele supermarketurilor franceze au fost, de asemenea, atacate luna trecută, într-un proiect care ar fi putut fi o încercare de probă pentru o incursiune mai amplă din această săptămână.

Pentru Azeem Azhar, antreprenor și comentator în domeniul tehnologiei, modul în care modelele de inteligență artificială descopereau defecte pe care atacatorii le puteau valorifica a amintit de punctul zero al pandemiei de COVID din China. Acesta a fost, a spus el, un „moment Wuhan”.

Geopolitica și inteligența artificială

Există doi factori care stau la baza avertismentelor NCSC: geopolitica și inteligența artificială. Cel puțin un expert a declarat că atacurile asupra frigiderelor poartă amprente rusești, în timp ce atacul cibernetic Binance a fost atribuit statului nord-coreean, iar Rusia este, în mod firesc, suspectă în incidentul din Ucraina.

NCSC a declarat săptămâna trecută că este „foarte probabil” ca software-ul rău intenționat bazat pe inteligență artificială să fie utilizat în atacuri de hacking împotriva centralelor electrice, aeroporturilor și spitalelor din Marea Britanie până în 2028. Inteligența artificială ar ajuta atacatorii cu sarcini precum identificarea țintelor, localizarea punctelor slabe în rețelele IT și scrierea de cod rău malițios, a precizat organizația.

Există însă și anumite avertismente. Directorul de operațiuni al NCSC, Paul Chichester, a declarat că hackerii din cazul depozitelor frigorifice „chiar nu aveau nevoie” să folosească inteligența artificială pentru a descoperi defectele frigiderelor, deoarece acestea existau deja, inclusiv parolele de acces implicite publicate în manualele unei companii de operare a frigiderelor.

Sophos, o firmă de top în domeniul securității cibernetice, a declarat că nu a observat incidente majore în rândul clienților săi legate de eroarea PHP, deși – la fel ca alții din industrie – a observat un număr semnificativ de încercări de a profita de vulnerabilitate.

Un alt expert a afirmat că am mai trecut prin asta înainte. Ciaran Martin, directorul executiv fondator al NCSC, a minimalizat comparația cu „momentul Wuhan”. Nu a fost prima dată când lumea s-a confruntat cu o amenințare concertată, a spus el, referindu-se la atacurile cibernetice NotPetya și WannaCry din 2017, care au fost atribuite Rusiei, respectiv Coreei de Nord, și la o creștere a atacurilor ransomware din 2021. Coreea de Nord, afectată de sancțiuni și lipsită de bani, are o reputație bine stabilită de hacker cripto.

„Este o serie proastă, dar nu este fără precedent”, a spus Martin. „Ideea că avem un moment Wuhan nu este adevărată. Avem unul dintre acele valuri de incidente care se întâmplă la fiecare câțiva ani.”

Cu toate acestea, inteligența artificială expune vulnerabilități. Acesta este termenul pentru o defecțiune a unui sistem IT pe care un hacker o poate exploata, o ușă întredeschisă și neobservată sau ignorată de proprietarul său. Din aprilie, când startup-ul de inteligență artificială Anthropic a lansat modelul său Mythos, care are o capacitate surprinzătoare de a semnala defectele IT, numărul de vulnerabilități găsite de companiile de tehnologie de top a crescut de opt ori.

Atacurile nu au crescut însă în același volum. Expertul în securitate cibernetică Tal Be'ery a speculat că hackerii infractori se luptă să câștige bani de pe urma acestor vulnerabilități, după cum o demonstrează recenta scădere a veniturilor din atacurile ransomware.

„Se pare că, în prezent, creșterea numărului de vulnerabilități nu se traduce printr-o creștere a numărului de breșe de securitate”, a scris Be'ery luna trecută.

Vizarea frigiderelor se realizează prin atacarea companiilor care furnizează sisteme de operare pentru unitățile de refrigerare comerciale. Aceste sisteme sunt conectate la internet, oferind hackerilor o rută de acces de la distanță către victimele finale. Firma daneză Danfoss, unul dintre furnizorii de sisteme afectați, a declarat că majoritatea echipamentelor afectate erau vechi și nu mai primeau actualizări de securitate. A precizat că le-a „recomandat de mult timp” clienților să instaleze actualizări sau să înlocuiască software-ul învechit.

NCSC, parte a agenției de spionaj GCHQ, a declarat că atacurile cibernetice au fost o reamintire a vulnerabilității obiectelor de zi cu zi cu acces la internet, de la boxe inteligente la routere de bandă largă. Ollie Whitehouse, directorul tehnic al NCSC, a declarat săptămâna aceasta că este „destul de clar” că astfel de dispozitive ar putea fi „susceptibile” la hackeri. Producătorii trebuie să investească mai mult în siguranța produselor lor, iar consumatorii trebuie să fie dispuși să plătească mai mult pentru cele mai robuste produse – și să le actualizeze în mod constant.

O problemă cheie vizată de hackeri, inclusiv în atacurile asupra frigiderelor, sunt versiunile „la sfârșitul ciclului de viață” ale produselor care nu mai sunt produse de companii sau nu mai primesc actualizări de software pentru eradicarea erorilor.

Referindu-se la perspectiva mai multor atacuri asupra dispozitivelor casnice conectate la internet, Whitehouse a spus: „A fi îngrijorați, cred, este [prea] puternic. Dar trebuie să fim mai atenți, cu siguranță.”

Pearce a spus că și-a dat seama acum că sistemul său de monitorizare a frigiderelor, fabricat de firma americană Copeland, instalat în 2018, va necesita actualizare.

„Am învățat o lecție? Da”, a spus el. „Există o vulnerabilitate de care probabil ar fi trebuit să fim conștienți, dar, din fericire, ramificațiile pentru noi nu au fost grave.”

Terorismul sponsorizat de stat care vizează viața de zi cu zi

Nevoia de atenție conștientă este amplificată de amenințarea pentru statul național. Bandele criminale efectuează atacuri ransomware, în care fișierele de pe computerul victimei sunt criptate, iar agresorii cer o „răscumpărare” în criptomonedă pentru a le debloca. Există însă o linie frontală cibernetică unde operează și statele naționale. Geopolitica, exemplificată de campania de război hibrid a Rusiei împotriva Europei, a transformat această zonă gri a conflictului într-o sursă deosebită de îngrijorare.

Luna trecută, Guvernul britanic a lansat campania „Fii pregătit”, îndemnând oamenii să își facă provizii de alimente pentru trei zile și până la nouă litri de apă îmbuteliată în caz de urgență meteorologică, cibernetică sau altă urgență gravă. Wes Streeting, secretarul Apărării, a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru amenințarea „terorismului sponsorizat de stat” care vizează infrastructura de zi cu zi.

Un expert a spus că el crede că atacurile asupra frigiderelor, în ciuda simplității slăbiciunilor pe care le-au exploatat, prezintă trăsături rusești. Xavier Bellekens, directorul executiv al firmei de securitate cibernetică Lupovis, a declarat că startup-ul său a configurat capcane de tip „honeypot” care implică aceiași controlori de frigidere vizați de atacatorii europeni. Tehnicile folosite de hackerii atrași au inclus utilizarea furnizorilor de servicii de internet care erau deosebit de toleranți la activitățile rău intenționate - o tactică legată de activitățile rău intenționate anterioare desfășurate de ruși.

„Suntem siguri că sunt grupuri rusești? Nu suntem. Dar anumite elemente indică această direcție”, a spus el.

În prima linie a războiului gri, evenimentele recente nu sunt surprinzătoare. Experții și oficialii din Finlanda au declarat că atacurile asupra frigiderelor nu au fost o surpriză, ci făceau parte dintr-un tipar pe care l-au observat crescând de ani de zile.

Finlanda are o graniță comună de 1.340 km cu Rusia. De la invazia Ucrainei din 2022, atacurile cibernetice de tot felul s-au intensificat. Anul trecut, centrul național de securitate cibernetică al țării a înregistrat aproape 21.000 de incidente – vizând o populație de mai puțin de 6 milioane de oameni. În 2022, au fost aproximativ 13.000 de incidente.

Anul acesta, hackerii au reușit să compromită până la 50.000 de telefoane mobile ale Guvernului finlandez; anul trecut, au închis site-ul web al ministerului Apărării al țării.

Este o tendință în Europa și în țările NATO, dar este mai ales pronunțată în națiunile care se învecinează cu Rusia.

Totuși, Rusia nu a fost singurul motiv pentru care amenințările cibernetice au crescut, a declarat Samuli Bergström, vicepreședintele WithSecure, o companie de securitate cibernetică cu sediul la Helsinki. Inteligența artificială a stimulat și ea atacurile, iar el a reiterat avertismentele privind aparatele conectate la internet.

„Acești atacatori sunt în mare parte oportuniști”, a explicat Bergström. „Când văd ceva care se află în fața internetului, probabil că îl vor ataca. [Dacă aveți un dispozitiv] conectat la internet, trebuie să presupuneți că va fi atacat, mai devreme sau mai târziu.”

Bergström și alții au subliniat, de asemenea, că actorii statali ruși nu erau singurii vinovați – sau, neapărat, cei mai sofisticați.

Există o economie vastă, nevăzută, de hackeri în lume. Unii sunt activiști. Alții sunt mercenari, implicați în asta pentru bani. Un număr semnificativ dintre ei au legături cu state precum Rusia și Iranul. Dar această afiliere ar putea fi vagă, ceea ce face dificilă atribuirea concretă a unui motiv unui anumit atac de către oficiali.

Scopul atacurilor este mai degrabă psihologic

Ce înseamnă asta pentru Europa? Actorii cibernetici din lume devin din ce în ce mai sofisticați și mai bine pregătiți – mai capabili să identifice vulnerabilitățile și să le exploateze. Aceste progrese invită la speculații apocaliptice: ar putea rețeaua electrică a unei națiuni întregi să se întrerupă în mijlocul iernii sau ar putea comerțul să se oprească brusc?

Finlanda – și majoritatea națiunilor europene – au planuri pentru perturbarea sistemelor de plăți sau un atac asupra rețelei electrice. Însă amenințările cibernetice nu sunt același lucru cu războiul cinetic.

Bombardarea unei centrale electrice ar putea întrerupe rețeaua electrică timp de luni de zile sau chiar mai mult, având în vedere așteptarea de ani de zile pentru a cumpăra transformatoare. Atacurile cibernetice nu vor avea neapărat același efect. Software-ul se actualizează mai rapid; de obicei, este posibil să deconectați un dispozitiv de la internet.

Scopul – cel puțin pentru actorii statali – în organizarea acestor atacuri cibernetice ar putea fi mai degrabă psihologic decât orice altceva, au spus unii oficiali. Transformarea frigiderelor în cuptoare sau compromiterea unei bănci de sânge este dramatic; se întipărește în memorie. Dar este probabil ca aceste vulnerabilități să fie acum remediate. Nu există nicio garanție că un grup criminal ar putea fi capabil să organizeze exact același atac din nou.

Totuși, există multe vulnerabilități și sisteme vechi pe care actorii rău intenționați le pot exploata. Aceste atacuri „sunt mai frecvente și continuă să se întâmple”, a spus Bergström.

Pearce nu a reconectat cablul de internet, dar a spus că afacerea sa Langridge Organic nu a fost afectată în rest. El a afirmat că, chiar și după atacurile asupra frigiderelor din Franța de luna trecută, nu se așteaptă ca firma sa să fie următoarea.

„Hacking-ul de dragul de a fi perturbator este un concept ciudat pentru majoritatea oamenilor.”

Editor : Ș.R.