Frigiderele din supermarketurile europene, din nou ținta hackerilor. Alte șase țări afectate după incidentul din Franța

Zeci de supermarketuri din șase țări europene au fost afectate de un atac cibernetic care a vizat sistemele frigorifice, după un incident similar produs luna trecută în Franța. Temperatura unor congelatoare a ajuns până la 50 de grade Celsius, iar magazinele au fost nevoite să arunce alimente în valoare de milioane de euro, relatează BBC.

Aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize din Belgia și Luxemburg au fost afectate, precum și un număr mai mic de magazine din Suedia, Irlanda, Țările de Jos și Estonia.

Compania belgiană Sabcobel, care produce o parte dintre echipamentele frigorifice afectate, a anunțat că evaporatoarele acestora au fost trecute în modul de dezghețare, ceea ce a provocat creșterea temperaturii. Se crede că a fost folosită aceeași metodă ca în incidentul de luna trecută, care a afectat sute de supermarketuri din Franța.

Stephan Moelans, directorul general al Sabcobel, compania care administrează sistemele frigorifice ale Delhaize, a declarat pentru agenția de presă Belga că incidentul a fost un atac cibernetic și că angajații companiei au „lucrat toată noaptea și toată dimineața pentru a deconecta de la rețea echipamentele afectate”.

El a explicat că, după atacul din Franța, de la începutul lunii octombrie, compania a încercat să „protejeze frigiderele clienților împotriva acestei vulnerabilități”, însă echipamentele necesită modificări fizice, nu doar actualizări de software.

„Cea mai simplă soluție este gestionarea frigiderelor printr-o conexiune securizată la internet. Majoritatea clienților noștri au trecut la această soluție după atacul din Franța”, a adăugat el.

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele presupusului atac. Potrivit informațiilor apărute în presă, temperatura congelatoarelor din mai multe magazine europene ar fi crescut până la 50 de grade Celsius. Agențiile naționale de securitate cibernetică din Belgia și Suedia au anunțat că monitorizează incidentul.

În regiunea Flandra din Belgia, reprezentanții unui supermarket Delhaize din Hoeilaart au declarat pentru publicația Het Laatste Nieuws că magazinul a pierdut produse în valoare de 100.000 de euro. Managerul magazinului a precizat că estimarea nu include pierderile suplimentare provocate de închiderea unității.

Carrefour, lanțul de supermarketuri cu capital francez, a anunțat că incidentul a afectat doar 15 dintre magazinele sale din Belgia, precizând că au fost luate imediat măsuri pentru ca toate unitățile să rămână deschise.

Un purtător de cuvânt al Colruyt Group, care operează magazinele Spar din Belgia în sistem de franciză, a declarat pentru Reuters că sistemele frigorifice din cinci magazine au fost ținta atacului.

În Suedia, atacul a afectat mai multe magazine ICA și Coop. Un purtător de cuvânt al ICA a confirmat că incidentul a afectat „un număr mic de magazine ICA care funcționează în afara rețelei centrale a companiei”.

Șapte dintre cele 800 de magazine Coop din Suedia au fost, de asemenea, afectate, însă „situația este în prezent izolată și sub control”, a transmis compania pentru BBC.

Atacul a afectat și magazine din Irlanda, Țările de Jos și Estonia. În Irlanda, 13 supermarketuri SuperValu au fost afectate. Un purtător de cuvânt al Musgrave Group, compania care deține lanțul, a confirmat pentru The Irish Times că un „incident cibernetic” a afectat sistemele de refrigerare, dar a precizat că impactul s-a limitat la un „anumit model” de echipament frigorific.

Un purtător de cuvânt al producătorului danez Danfoss a declarat pentru postul public de radio olandez NOS că sistemele de refrigerare și congelare ale cel puțin 17 companii din Țările de Jos au fost atacate în timpul nopții. Printre unitățile afectate se numără măcelării și mici magazine de cartier.

În Estonia, un supermarket Selver a fost, de asemenea, afectat, iar potrivit postului public ERR există informații că și alte companii din țară au fost vizate.

Editor : M.I.