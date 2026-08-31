Funeralii naționale pentru Ratko Mladic: Avertisment dur de la Bruxelles privind valorile UE și aderarea Serbiei la blocul comunitar

Glorificarea criminalilor de război „este contrară valorilor fundamentale europene şi nu-şi are locul nici în Uniunea Europeană, nici în ţările care aspiră să devină membre”, a declarat luni comisarul european pentru extindere Marta Kos, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Marta Kos a făcut declaraţii, în faţa jurnaliştilor, despre Ratko Mladic, fostul lider militar al sârbilor bosniaci, condamnat pentru genocid şi crime împotriva umanităţii, pe marginea unui forum strategic anual de la Bled, în Slovenia.

După moartea sa joi, la Haga, unde îşi ispăşea condamnarea la închisoare pe viaţă, guvernul sârb a anunţat că vrea să organizeze funeralii naţionale pentru Ratko Mladic.

Vineri, ministrul sârb al justiţiei, Nenad Vujic, a anunţat că acesta va avea „funeralii naţionale”, cu „onorurile militare la care are dreptul”.

Or este vorba, a spus comisarul european, „despre un criminal de război condamnat, care ispăşea o pedeapsă de închisoare pe viaţă pentru genocidul de la Srebrenica şi pentru crime împotriva umanităţii”.

„Pe această bază vom evalua evoluţia situaţiei”, a adăugat Marta Kos, care a afirmat că va merge „în misiune” în Serbia pe 9 septembrie.

Serbia a depus cerere de aderare la UE în 2009 şi a primit statutul de ţară candidată la aderare în martie 2012, dar discuţiile bat pasul pe loc din cauza reformelor considerate insuficiente în materie de stat de drept, precum şi a tensiunilor persistente cu Kosovo.

Ratko Mladic era supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, cel mai grav masacru din Europa după Al Doilea Război Mondial.

El a murit la câteva zile după respingerea unei cereri a guvernului sârb de a-l transfera într-un spital militar din Belgrad pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

Editor : B.E.