Furt în fieful lui Macron. Un majordom de la Palatul Elysee este acuzat că a sustras tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro

Un majordom, angajat la Palatul Elysee din Paris, a fost arestat pentru furt de argintărie și de porțelan, alături de doi presupuși complici ai acestuia. Bărbații sunt acuzați că au sustras obiectele din reședința oficială a președintelui francez și că au încercat să le vândă pe site-uri de licitații online, precum Vinted, anunță The Guardian.

Majordomul-șef al palatului a alertat autoritățile cu privire la obiectele dispărute, unele dintre acestea fiind considerate bunuri de patrimoniu național. Valoarea totală a obiectelor este estimată la 40.000 de euro.

Majoritatea pieselor provin de la Manufactura Sevres din Paris, o renumită fabrică de porțelan care aparține statului francez încă din 1759. Anchetatorii au început să interogheze personalul de la Elysee după ce angajații fabricii au recunoscut unele dintre obiectele dispărute pe site-urile de licitații.

Presupusele furturi reprezintă o repetiție neplăcută a unei serii de jafuri din Luvru și alte muzee franceze din ultimele luni, care au stârnit îngrijorare cu privire la măsurile de securitate laxe din instituțiile culturale ale țării.

Rolul administratorului de argintărie implică depozitarea și îngrijirea veselei și a altor obiecte similare utilizate de președinți, membri ai familiei regale aflați în vizită și de alți demnitari. Procurorii au declarat că înregistrările inventarului făcute de administratorul arestat dau impresia că acesta plănuia furturi viitoare.

Potrivit anchetatorilor, contul Vinted al bărbatului includea o farfurie cu ștampila „Forțele Aeriene Franceze” și scrumiere marcate „Manufaktura Sevres” - articole care nu sunt de obicei disponibile publicului larg.

Ei au declarat că au recuperat aproximativ 100 de obiecte din casa, mașina și dulapul personal al acestuia, inclusiv porțelan Sevres, o statuetă Rene Lalique sau cupe de șampanie Baccarat.

Stewardul și presupușii săi complici au comparut în fața instanței pe 18 decembrie și vor fi judecați pe 26 februarie. Cei trei au fost plasați sub supraveghere judiciară, li s-a interzis să ia legătura între ei, să se prezinte la licitații și să își exercite activitățile profesionale, a raportat Associated Press.

Obiectele recuperate au fost returnate la Elysee - un deznodământ mai fericit decât în cazul Luvrului, care încă mai are de recuperat bijuterii ale coroanei în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro, după un jaf comis în plină zi, în luna octombrie. Patru suspecți au fost arestați în legătură cu acest caz.

Alte instituții franceze vizate în ultimele luni includ Muzeul de Istorie Naturală din Paris și un muzeu de porțelan din Limoges. Ambele au fost jefuite în septembrie, pierzând șase pepite de aur în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro și porțelan chinezesc cu o valoare estimată combinată de 6,55 milioane de euro.

Editor : C.A.