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Video Furtuni violente și inundații în Rhodos. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce mașina sa a fost dusă în mare

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inundatii in grecia
O furtună extrem de puternică lovește din nou Grecia. FOTO: Profimedia Images
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Furtunile violente și ploile torențiale au provocat inundații puternice pe insula grecească Rhodos, unde mai multe mașini au fost luate de viituri, iar șoferii surprinși de ape au avut nevoie de ajutorul echipelor de intervenție. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla a fost purtat de ape până în mare. 

Imagini dramatice au fost surprinse pe insula grecească Rhodos, unde ploile torențiale au transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe mașini au fost luate de viituri, iar șoferii surprinși de puhoaie au avut nevoie de ajutorul echipelor de intervenție.

Un tânăr de 25 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla a fost luat de ape și purtat până în mare.

Localnicii au observat și o trombă marină, în timpul fenomenelor meteorologice severe care au afectat insula.

Autoritățile le-au cerut localnicilor și turiștilor să evite deplasările care nu sunt urgente și să nu încerce să traverseze drumurile inundate, din cauza pericolului reprezentat de curenții puternici și de creșterea rapidă a nivelului apei.

Mai multe artere au fost închise, iar unele curse de transport public au fost suspendate pentru a preveni alte incidente și pentru a permite echipelor de intervenție să acționeze în siguranță.

Ploile abundente și vântul puternic au provocat probleme și în alte regiuni ale Greciei, inclusiv în Attica și pe insulele Evia și Skiathos.

Autoritățile au recomandat populației să respecte avertizările meteorologice, să evite zonele inundate și să nu se apropie de torenții formați pe străzi sau pe drumuri. Viiturile se pot deplasa rapid și pot lua pe sus autoturismele, chiar și atunci când nivelul apei pare redus.

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Editor : C.A.

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