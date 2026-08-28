Furtuni puternice, grindină și rafale de vânt de peste 140 de kilometri pe oră au lovit centrul și nordul Franței, provocând pagube importante și perturbând traficul. În sud-vestul țării, o tornadă a devastat satul Pomas, unde 39 de persoane au fost rănite, iar aproximativ 300 de locuințe au fost avariate. Meteorologii mențin alertele și avertizează că în unele zone s-ar putea produce noi tornade.

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Una dintre cele mai grave situații s-a înregistrat în satul Pomas, din sud-vestul Franței, unde o tornadă a provocat distrugeri importante.

39 de persoane au fost rănite, iar 15 au fost transportate la spital. Două dintre victime se află în stare critică.

Un bărbat a povestit că soția sa, însărcinată, a fost rănită după ce casa în care locuiau s-a prăbușit peste ea.

Peste 120 de membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați în localitatea situată la sud de Carcassonne. Vântul a atins viteze de până la 117 kilometri pe oră și a smuls acoperișuri și a avariat aproximativ 300 de locuințe.

„Jumătate din sat a fost distrusă”, a declarat un localnic, Pierre, care a descris tornada drept un vârtej ce se învârtea asemenea unui „coș de fum uriaș, roșu și galben”.

„Există un castel imens, iar o treime din acesta s-a prăbușit – chiar dacă este vorba de pietre care au rezistat timp de 1.000 de ani”, a povestit Pierre pentru Ici Occitanie.

„Am văzut totul zburând prin aer”

Furtuna a afectat inclusiv desfășurarea unei competiții sportive. A treia etapă a Turului ciclist al Spaniei, care se desfășura în departamentul Aude, în sud-vestul Franței, a fost anulată după ce o furtună cu grindină i-a obligat pe cicliști să se adăpostească la aproximativ 15 kilometri de linia de sosire.

Condițiile meteorologice extreme au lăsat fără energie electrică aproximativ 2.800 de locuințe din zece sate.

Subprefecta locală, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, a declarat unui post de radio francez că nu are informații despre persoane dispărute. Ea a precizat că bilanțul victimelor a fost revizuit de la 41 la 39 de persoane, dintre care 15 au fost internate în spital.

O localnică, Chantal, a povestit pentru un post de radio francez clipele de groază prin care a trecut.

„Am auzit un zgomot asurzitor... apoi am văzut totul zburând prin aer, iar acoperișul mi s-a prăbușit deasupra capului. Nu mai am casă, asta e sigur... Mi-a fost foarte frică. Am crezut că asta e, că a sosit ceasul meu”, a povestit femeia.

Haos în trafic și pe aeroporturi

Autoritățile franceze au emis o alertă de nivel portocaliu pentru furtuni în mare parte din sud-vestul țării, o regiune care se confruntă deja cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică și perturbări ale transporturilor.

Imaginile surprinse de martori arată vârtejul tornadei profilându-se la orizont, deasupra caselor și copacilor.

În Pomas, localitatea cel mai grav afectată, imaginile surprinse după trecerea tornadei arată copaci smulși din rădăcini, mașini avariate și resturi provenite de la locuințele distruse.

Vremea severă a afectat și traficul aerian. Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat întârzieri și anulări de zboruri pe aeroporturile din Bordeaux, Marsilia, Nisa și Toulouse, precum și în zona de nord a Parisului.

Franța se confruntă, în medie, cu câteva zeci de tornade în fiecare an, potrivit serviciului național de meteorologie, Météo-France.

Episoadele de vreme extremă vin după o vară europeană marcată de valuri de căldură și incendii de vegetație de amploare. Sud-vestul Franței s-a numărat printre cele mai afectate regiuni, cu aproximativ 42.000 de hectare distruse de unul dintre cele mai mari incendii de pădure produse în țară după cel de-Al Doilea Război Mondial.

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Editor : C.A.