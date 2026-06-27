Furtunile au dat peste cap traficul aerian din Londra. Întârzieri de până la 11 ore pe aeroporturile Heathrow și Gatwick

Zborurile de pe aeroporturile Heathrow și Gatwick din Londra au înregistrat întârzieri de până la 11 ore, pe fondul trecerii valului de căldură la furtuni. Până în prezent, sâmbătă, aproape 800 de zboruri au fost întârziate la plecare și sosire în cele două noduri aeriene, iar zeci au fost anulate, multe dintre ele din cauza vijeliilor. Serviciul de control al traficului aerian din Marea Britanie a declarat că se preconizează ca întârzierile să continue pe tot parcursul zilei, anunță BBC.

Unii pasageri și-au exprimat frustrarea pe rețelele sociale. O britanică a povestit că fiica sa a rămas blocată într-un avion Easyjet la Gatwick timp de patru ore, înainte ca zborul să fie anulat.

Reprezentanții aeroportului Gatwick au declarat pentru BBC News că au fost instituite restricții temporare de control al traficului aerian, în timp ce Easyjet și-a cerut scuze pentru perturbări.

Până în prezent, sâmbătă, au fost întârziate cel puțin 377 de zboruri care sosesc sau pleacă de la Heathrow, potrivit serviciului de monitorizare FlightAware, și 399 de zboruri care sosesc sau pleacă de la Gatwick.

Întârzierile zborurilor afectate variază, dar panoul de sosiri în timp real de la Heathrow arată că un zbor British Airways din Santiago, Chile, care trebuia să aterizeze la ora 10:00 BST (n.r. 12.00, ora României), nu este așteptat să sosească decât la ora 21:00 (n.r. 23.00, ora României) în această seară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Harta Eurocontrol, agenția europeană de aviație, arată cele mai grave întârzieri cauzate de controlul traficului aerian în spațiul aerian dintre sud-estul Angliei și nord-vestul Europei, unde se află în prezent norii de furtună.

Cu toate acestea, zborurile care circulă în afara acestei zone pleacă și sosesc la timp, iar celelalte aeroporturi din Marea Britanie nu sunt, în prezent, afectate în mod semnificativ.

NATS, serviciul de control al traficului aerian din Marea Britanie, a declarat că „se preconizează ca perturbările meteorologice să continue pe tot parcursul zilei”, în urma „prognozelor privind condiții meteorologice severe în sud-estul Angliei”.

Furtunile s-au format peste noapte - aducând ploi și fulgere în anumite zone ale Regatului Unit - în urma unui val de căldură record, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în luna iunie, de 37,3 grade Celsius, fiind înregistrată vineri în Suffolk.

O avertizare de cod galben pentru caniculă este în vigoare până duminică dimineață pentru anumite zone din estul și sud-estul Angliei, în timp ce se prevede că furtuna din sudul Regatului Unit se va intensifica pe parcursul după-amiezii de sâmbătă.

Eurocontrol a declarat că o „zonă extinsă de aer cald și instabil”, care se întinde de la nordul Spaniei până în sudul Suediei, va înregistra probabil formarea unor noi nori de furtună în cursul nopții, adăugând că există „un grad ridicat de incertitudine” cu privire la momentul și locul în care aceștia se vor forma.

Zborurile sunt nevoite să ocolească zona cu condiții de turbulență, ceea ce are un efect în lanț asupra orarelor.

Pasageri blocați ore întregi

Pasagerul Adam Joseph, în vârstă de 29 de ani, a declarat pentru BBC News că a rămas blocat la aeroportul din Veneția, Italia, fără aer condiționat, deoarece zborul său către Gatwick a fost întârziat cu patru ore și întârzierea continua să crească.

Trebuia să plece din Veneția la ora 12:30, ora locală, dar a spus că avionul încă nu plecase din Londra pe zborul de dus.

„Am fi putut rămâne la hotel încă trei sau patru ore”, a spus Joseph. „Ni se spune, de asemenea, că, chiar și în cazul unei întârzieri de peste patru ore, din cauza unei restricții impuse de controlul traficului aerian, nu vom avea dreptul la despăgubiri.”

El a adăugat: „A trebuit să cedez locul meu unei familii cu o mamă însărcinată. Oamenii sunt foarte supărați... nu am primit absolut nicio informație din partea British Airways.”

Compania și-a cerut scuze pentru neplăcerile create, adăugând: „La fel ca alte companii aeriene, a trebuit să facem astăzi unele ajustări ale programului nostru din cauza restricțiilor impuse de controlul traficului aerian, cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile care afectează anumite zone ale spațiului aerian al Regatului Unit.”

Aeroportul Gatwick a confirmat că sâmbătă unele zboruri au fost întârziate și anulate „din cauza furtunilor în curs” și a restricțiilor temporare de trafic aerian.

Citește și:

Canicula schimbă orașele Europei: patru idei care reduc riscurile pentru populație

Aeroportul Heathrow recomandă pasagerilor să verifice starea zborului lor la companiile aeriene înainte de a pleca la drum.

Între timp, o femeie a scris sâmbătă dimineață pe X către Easyjet: „Fiica mea stă de 4 ore într-un avion la Gatwick, iar acum ați anulat zborul. Ea se află într-o vacanță cu Easyjet. Ce ar trebui să facă?”

Easyjet a declarat că, din cauza furtunilor care limitează numărul de sosiri și plecări, a fost nevoită să „anuleze preventiv, în avans, unele zboruri către și dinspre Gatwick”.

Compania a adăugat că le oferă pasagerilor opțiuni precum rambursări, reprogramări, cazare la hotel și mese, acolo unde este necesar.

Editor : C.A.