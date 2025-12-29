Live TV

Furtunile au lovit sudul și estul Spaniei: trei morți. Dubă luată de ape, în Malaga. Au căzut 230 de litri pe metru pătrat în 12 ore

Mii de persoane au fost evacuate din Malaga, din cauza inundațiilor devastatoare și a unor noi alerte meteo extreme în Spania.
13 noiembrie. Mii de persoane au fost evacuate din Malaga, din cauza inundațiilor devastatoare și a unor noi alerte meteo extreme în Spania. Foto: Profimedia

Sudul și estul Spaniei au fost lovite de furtuni puternice, iar cel puțin trei oameni au murit. Ploaia și vântul au provocat sute de incidente în Peninsula Iberică, anunță Digi24. Provincia Malaga a înregistrat cele mai multe probleme din cauza vremii năprasnice.

Guvernul regional al provinciei Malaga a activat planul de urgență pentru inundații, iar 36 de municipalități au luat măsuri de protecție, după ce meteorologii au instituit cod roșu de furtună.

Ploile torențiale din Andaluzia au determinat sute de intervenții ale serviciilor de urgență și au provocat moartea a trei persoane, au declarat autoritățile regionale.

O dubă în care se aflau doi bărbați a fost luată de apele unui râu. Vechiculul a fost găsit răsturnat, parțial distrus. Unul dintre cei de la bord a fost găsit mort. Cadavrul celei de-a doua persoane a fost recuperat la prânz. Decedații aveau vârste de 53 și 54 de ani.

Salvatorii au recuperat și trupul unui motociclist.

A plouat abundent inclusiv în zona Valencia, unde s-au produs revărsări ale râurilor. În unele locuri s-au acumulat chiar și peste 230 de litri pe metrul pătrat, în doar 12 ore. A căzut grindină și s-au înregistrat peste 1.500 de fulgere.

În regiunea Murcia, mai multe trombe marine au făcut pagube pe țărm. Vântul a aruncat în aer scaune, mese, copertine și alte obiecte.

Serviciile de urgență au continuat să recomande prudență extremă, în ciuda îmbunătățirii condițiilor meteorologice și a dezactivării majorității avertismentelor. Autoritățile au recomandat evitarea deplasărilor inutile și a traversării zonelor inundate sau a cursurilor de apă active.

