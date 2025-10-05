O furtună de proporții a lovit sâmbătă vestul Europei. Vântul puternic și ploile torențiale au provocat haos în mai multe țări, ucigând 3 persoane, în Irlanda și Franța, blocând drumurile, lăsând gospodării în beznă și paralizând activitatea aeroporturilor. În Belgia, copacii prăbușiți au transformat străzile în adevărate obstacole, în timp ce în Scoția și Norvegia zeci de mii de familii au rămas fără curent electric. În Olanda, furtuna a forțat anularea a peste 150 de zboruri, a anunțat duminică dpa. Probleme sunt, însă, și în Asia, în Nepal, India și China, unde furtunile au adus ploi abundente și alunecări de teren, 60 de oameni pierzându-și viața.

Trei persoane au murit în Irlanda și Franța

Furtunile puternice s-au abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa. Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.

Autoritățile din Irlanda au raportat că un bărbat a murit în Letterkenny, în nord-vestul Irlandei, într-un incident pe care poliția l-a calificat ca fiind legat de condițiile meteorologice, în timp ce în Franța, cel puțin două persoane au fost ucise de furtună, au declarat sâmbătă oficialii locali.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 200.000 de locuințe din Irlanda și Irlanda de Nord au rămas fără energie electrică, în timp ce în Scoția multe servicii de feribot au fost suspendate, iar drumurile și liniile ferate au fost blocate de copaci căzuți.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sâmbătă după-amiază, rafalele puternice ale furtunii Amy, care au provocat moartea a două persoane în Franța, au determinat unele regiuni din nordul Franței să emită o alertă portocalie.

Coasta de nord a Franței a înregistrat cele mai puternice vânturi de la începutul săptămânii, cu rafale de până la 131 km/h și până la 110 km/h în interiorul țării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit autorităților franceze, doi bărbați, în vârstă de 18 și 48 de ani, au mers să înoate în apa din Etretat sâmbătă dimineața, în apropiere de Le Havre, în ciuda vremii nefavorabile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bărbatul mai în vârstă nu s-a mai întors la mal, iar mai târziu, în după-amiaza aceleiași zile, o ramură mare de copac a căzut pe un vehicul care circula pe un drum din regiunea nordică Aisne, ucigând un bărbat de 25 de ani.

Până la 5.000 de locuințe din Normandia au rămas fără energie electrică sâmbătă dimineață din cauza furtunii.

Zeci de copaci căzuți pe străzi în Belgia

În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.

Sâmbătă au fost rafale de vânt cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vremea severă a determinat autoritățile din Bruxelles să închidă toate spațiile verzi din regiune, inclusiv Pădurea Sonian, pentru 24 de ore, începând de sâmbătă, ora 8:00.

Furtuna, care a fost denumită oficial Amy în Europa, este cauzată de rămășițele uraganului Humberto, care s-a format săptămâna trecută deasupra Oceanului Atlantic.

Zeci de mii de familii fără curent electric în Scoția

În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării au rămas fără curent electric, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci. Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

Zboruri anulate inclusiv duminică, în Olanda

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.



Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat, în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică, anunță dpa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vremea se arată crâncenă și în Marea Britanie. Furtuna Amy a lovit Regatul Unit, aducând ploi torențiale și vânturi puternice.

O avertizare de vânt de nivel portocaliu este în vigoare pentru unele zone din nordul și vestul Scoției, unde s-au înregistrat rafale de vânt de 154 km/h în timpul nopții, relatează The Guardian, BBC și Sky News. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric.

Editor : C.A.