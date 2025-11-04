Live TV

Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Data publicării:
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Reuters

Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său Volodimir, pilot de drone, a fost ucis pe 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusă a lovit locul în care trupele erau decorate.

 Sviatnenko a declarat că fratele său, Volodimir Sviatnenko, în vârstă de 43 de ani, pilot în cadrul Batalionului de Sisteme Fără Pilot al Brigăzii 35 de Infanterie Marină, a fost ucis în atacul rus din 1 noiembrie. El a adăugat că Volodymyr, împreună cu alți piloți și soldați de infanterie, se adunaseră pe un teren de paradă pentru o ceremonie de decorare.

 „Fratele meu a fost ucis sâmbătă. Luptă din 2023. A trecut prin iad în Krynky, Kurakhove, Marinka, Krasnohorivka... A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă. În spatele frontului. El și colegii săi soldați erau adunați pe terenul de paradă pentru a fi decorați. I-au adunat pe cei mai buni. Cei mai buni piloți și soldați de infanterie din brigadă. Pur și simplu pentru că așa s-a ordonat. În teren deschis. A lovit o rachetă balistică. Povestea neglijenței (sau nu) s-a repetat.”

Forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra regiunii Dnipropetrovsk la 1 noiembrie. Atacul a provocat victime și răniți în rândul soldaților Forțelor Armate ale Ucrainei.

După atac, Biroul Național de Investigații a anunțat că a deschis o anchetă preliminară privind moartea și rănirea soldaților ucraineni.

Concluziile preliminare indică faptul că, în jurul orei 17:00, pe 1 noiembrie, forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare ucrainene, provocând victime.

O echipă de anchetatori și operatori a sosit imediat la fața locului pentru a stabili toate circumstanțele, transmite up.

Printre altele, anchetatorii verifică dacă au fost respectate cerințele de siguranță pentru personal în timpul alertei aeriene și dacă au fost organizate adăposturi adecvate pentru militari.

Ancheta preliminară se desfășoară în conformitate cu partea 4 a articolului 425 din Codul penal al Ucrainei, în special în ceea ce privește tratamentul neglijent al serviciului militar comis în condiții de lege marțială.

Editor : A.R.

