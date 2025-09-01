Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”. Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron

„Coaliția celor dispuși” se va întruni joi pentru a analiza următorii pași de urmat privind războiul din Ucraina, anunță The Guardian. Reuniunea, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va avea loc într-un format hibrid și se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe un răspuns comun la refuzul Rusiei de a pune capăt războiului, a anunțat Palatul Elysee. La eveniment va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reuniunea a fost convocată în cadrul eforturilor internaționale continue de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Financial Times.

Președintele american Donald Trump, care s-a angajat să medieze un acord de pace rapid între Kiev și Moscova, nu este de așteptat să participe la întâlnire în acest moment, a declarat o sursă pentru AFP. Discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate pentru Kiev și pe diplomație, întrucât Rusia evită din nou eforturile de a pune capăt războiului, potrivit sursei agenției de știri.

În ciuda întâlnirilor lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, și cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, pe 18 august, se pare că s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește încetarea ostilităților sau organizarea unei întâlniri față în față între Zelenski și Putin, arată jurnaliștii Kyiv Independent.

Alți lideri europeni, care au participat la summitul de la Washington cu Trump, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, se vor întâlni din nou la Paris pe 4 septembrie, relatează Financial Times.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele Franței, Emmanuel Macron, discută în timpul reuniunii multilaterale cu liderii europeni, desfășurată în Sala de Est a Casei Albe din Washington. Foto: Profimedia

În timp ce partenerii europeni ai Kievului s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru a descuraja o nouă agresiune rusă - inclusiv desfășurarea unei „forțe de asigurare” multinaționale - Moscova a respins în repetate rânduri prezența trupelor NATO ca parte a oricărui acord de pace.

Kremlinul a respins, de asemenea, propunerile de încetare a focului și a intensificat atacurile împotriva orașelor ucrainene, armata rusă anunțând recent intenția sa de a susține ofensivele terestre și campania aeriană.

Potrivit Axios, Trump ia în considerare retragerea din eforturile diplomatice până când una sau ambele părți vor demonstra ceea ce o sursă de la Casa Albă a descris ca fiind o mai mare flexibilitate.

În ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA de luni de zile, Trump nu a luat măsuri concrete pentru a presiunea Moscova să înceteze luptele, în timp ce administrația sa a suspendat ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina în diferite momente, mai arată Axios.

