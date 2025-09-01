Live TV

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”. Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron

Data publicării:
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Kremlinul l-a acuzt pe Macron de „insulte vulgare”, după ce președintele francez l-a făcut pe Putin „căpcăun”. Foto: Profimedia Images

Coaliția celor dispuși” se va întruni joi pentru a analiza următorii pași de urmat privind războiul din Ucraina, anunță The Guardian. Reuniunea, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va avea loc într-un format hibrid și se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe un răspuns comun la refuzul Rusiei de a pune capăt războiului, a anunțat Palatul Elysee. La eveniment va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reuniunea a fost convocată în cadrul eforturilor internaționale continue de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Financial Times.

Președintele american Donald Trump, care s-a angajat să medieze un acord de pace rapid între Kiev și Moscova, nu este de așteptat să participe la întâlnire în acest moment, a declarat o sursă pentru AFP. Discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate pentru Kiev și pe diplomație, întrucât Rusia evită din nou eforturile de a pune capăt războiului, potrivit sursei agenției de știri.

În ciuda întâlnirilor lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, și cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, pe 18 august, se pare că s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește încetarea ostilităților sau organizarea unei întâlniri față în față între Zelenski și Putin, arată jurnaliștii Kyiv Independent.

Alți lideri europeni, care au participat la summitul de la Washington cu Trump, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, se vor întâlni din nou la Paris pe 4 septembrie, relatează Financial Times.

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders in DC
Premierul britanic Keir Starmer și președintele Franței, Emmanuel Macron, discută în timpul reuniunii multilaterale cu liderii europeni, desfășurată în Sala de Est a Casei Albe din Washington. Foto: Profimedia

În timp ce partenerii europeni ai Kievului s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru a descuraja o nouă agresiune rusă - inclusiv desfășurarea unei „forțe de asigurare” multinaționale - Moscova a respins în repetate rânduri prezența trupelor NATO ca parte a oricărui acord de pace.

Kremlinul a respins, de asemenea, propunerile de încetare a focului și a intensificat atacurile împotriva orașelor ucrainene, armata rusă anunțând recent intenția sa de a susține ofensivele terestre și campania aeriană.

Potrivit Axios, Trump ia în considerare retragerea din eforturile diplomatice până când una sau ambele părți vor demonstra ceea ce o sursă de la Casa Albă a descris ca fiind o mai mare flexibilitate.

În ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA de luni de zile, Trump nu a luat măsuri concrete pentru a presiunea Moscova să înceteze luptele, în timp ce administrația sa a suspendat ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina în diferite momente, mai arată Axios.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
4
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Digi Sport
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci măsuri din pachetul doi...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen a ajuns la Constanța. Nicușor Dan: Am subliniat...
Rome, Italy, on 20 June 2025. European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' summit, at Villa Doria Pamphi
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa...
profimedia-0858897362
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al...
Ultimele știri
Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara
CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora
Kelemen Hunor: „Coaliţia trebuie să meargă mai departe cu Bolojan în fruntea Guvernului”. Ce spune liderul UDMR despre reforma locală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin: „Înţelegerile” la care a ajuns cu Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina
război în ucraina
Sondaj: 75% dintre ucraineni ar accepta încetarea focului numai dacă li se oferă garanţii de securitate
andrii parubii
Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump
profimedia-1029621150
Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult...
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...