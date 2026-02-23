Pe măsură ce criza din relațiile Washingtonului cu aliații săi europeni s-a agravat în ultimele luni, a apărut o întrebare dură: cât de sigure sunt garanțiile SUA pentru țările care se învecinează cu Rusia? Președintele SUA, Donald Trump, nu numai că i-a antagonizat pe aliații NATO, dar a amenințat chiar să anexeze unul dintre teritoriile lor autonome – Groenlanda, care aparține Danemarcei, remarcă Kyiv Independent într-o analiză. Tensiunile s-au calmat după ce Trump a promis în ianuarie că nu va folosi forța împotriva Groenlandei, dar îngrijorările rămân.

Dintre aliații SUA din Europa, Estonia, Lituania și Letonia sunt deosebit de vulnerabile. Cele trei țări, cu o populație totală de 6 milioane de locuitori, sunt înconjurate de exclava Kaliningrad a Rusiei, puternic înarmată, de Belarus și de Rusia continentală.

Narva, un oraș estonian de frontieră cu populație predominant rusofonă, și Suwalki Gap – un coridor îngust care leagă Lituania de Polonia – sunt frecvent citate de analiști ca potențiale puncte fierbinți sau puncte de intrare pentru o ofensivă militară rusă.

Cu toate acestea, miniștrii din cele trei țări intervievați de Kyiv Independent au fost categorici – NATO rămâne solidă, în ciuda rupturilor temporare.

„Gata de luptă chiar acum”

Cele trei țări baltice au împreună aproximativ 40.000 de soldați în serviciul activ, susținuți de o forță considerabilă de rezerviști, forțe de apărare teritorială și paramilitari, cu planuri de expansiune rapidă.

Potrivit ministrului leton al Apărării, Andris Spruds, Letonia singură își propune să aibă 60.000 de soldați pregătiți în caz de conflict.

În plus, aproximativ 10.000 de soldați NATO sunt dislocați în regiune în cadrul programului „Enhanced Forward Presence” (n.r. Prezență avansată consolidată), iar Germania a staționat permanent o brigadă blindată în Lituania.

NATO asigură, de asemenea, poliția aeriană și maritimă, un nivel suplimentar de apărare consolidat prin operațiunea „Eastern Sentry” (n.r. Paznicul de Est), lansată în septembrie 2025 ca răspuns la incursiunile aeriene rusești.

Kęstutis Budrys, ministrul lituanian de Externe. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, vulnerabilitatea regiunii a intrat recent în centrul atenției după ce un scenariu de joc de război a sugerat că Rusia ar putea să cucerească Suwalki Gap în câteva zile, în timp ce NATO ar avea dificultăți în a răspunde la timp.

Șeful apărării letone nu este alarmat de rezultate. El recunoaște necesitatea de a continua consolidarea apărării, dar insistă: „Suntem gata să luptăm chiar în această seară”.

„Dacă va apărea un «omuleț verde» pe teritoriul Letoniei, va fi eliminat imediat”

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, observă că astfel de scenarii sunt importante pentru a pregăti factorii de decizie să reacționeze rapid în momente de criză:

Rusia va face exact ceea ce a făcut în 2022, când am sprijinit Ucraina. Vor amenința cu capacitățile strategice, tactice și nucleare pe care le au. Și noi va trebui să depășim această teamă. Cum să ne pregătim pentru asta? Prin jocuri de război și exerciții

Spruds a comentat, de asemenea, tactica Kremlinului de a folosi soldați ruși îmbrăcați în uniforme fără însemne pentru a ocupa Crimeea și părți din Donbas în 2014. Rusia a negat inițial orice legătură cu militanții, cunoscuți în mod colocvial drept „omuleții verzi”.

„Dacă va apărea un „omuleț verde” pe teritoriul Letoniei, acesta va fi eliminat imediat”, a declarat Spruds, adăugând că NATO va reacționa.

Ambii miniștri subliniază, de asemenea, că regiunea baltică nu este doar frontiera NATO, ci și punctul vulnerabil al Rusiei.

„Kaliningradul este un punct vulnerabil al Rusiei, care ar fi foarte dificil de protejat în cazul unui conflict”, spune Spruds.

Dacă cineva crede că un război „ar fi cumva localizat pe teritoriul NATO fără distrugeri uriașe în Kaliningrad și în interiorul Rusiei, să se gândească de două ori”, notează Budrys. „Acesta nu este scenariul în care vom lupta.”

De la războiul din umbră la războiul cu drone

Regiunea Baltică a fost punctul central al războiului hibrid al Rusiei, care în ultimele luni a început să devină kinetic.

Mai multe drone Shahed s-au prăbușit pe teritoriul țărilor baltice, iar altele au fost doborâte deasupra Poloniei. Avioanele de război rusești au încălcat, de asemenea, spațiul aerian al Estoniei și Lituaniei în toamna anului 2025.

Incidentele au pus la îndoială pregătirea NATO pentru un răspuns ferm, precum și capacitatea sa de a intercepta chiar și o mână de drone, în condițiile în care Rusia bombardează Ucraina cu sute de drone în fiecare noapte.

„Ucraina se află în război direct. În ceea ce privește țările NATO, nu suntem în război, dar nici în pace”, spune Spruds.

Miniştrii apărării din regiunea baltică au semnat un acord pentru „o linie de apărare care să-i priveze pe adversari de libertatea de mișcare”. Foto: X/Andris Spruds

Soluția nu este pur și simplu „să punem un soldat pe fiecare metru pătrat și să așteptăm ca o dronă să zboare peste noi”, ci să construim capacități anti-dronă într-un mod sistematic, învățând în același timp din experiența Ucrainei, adaugă el.

O reacție adecvată, notează șeful apărării letone, ar fi să crească prezența NATO după fiecare provocare și, dacă există o amenințare directă la adresa teritoriului sau a populației, să doboare aeronava intrușă.

Dar ministrul lituanian de Externe spune că sabotajele și provocările continue sunt, în sine, dovezi că răspunsul actual este insuficient.

„Nu ar trebui să ratăm ocazia de a răspunde asimetric Rusiei în alte domenii”, precizează oficialul.

În timp ce Rusia își menține operațiunile sub ceea ce consideră pragul de declanșare a articolului 5, revine membrilor NATO să decidă unde se află acest prag, adaugă Budrys.

NATO rămâne fermă, afirmă țările baltice

Deși recunosc existența unei divergențe cu SUA în privința Groenlandei, miniștrii baltici au descris episodul ca fiind o neînțelegere temporară, mai degrabă decât o amenințare existențială la adresa NATO.

Statele Unite „sunt un partener indispensabil în cadrul NATO, iar NATO este o piatră de temelie a securității Letoniei”, a afirmat Spruds.

„Dacă Statele Unite nu ar fi interesate de NATO, cel mai probabil nu ar pleda pentru ca europenii să joace un rol mai activ în ceea ce privește investițiile în capacități și crearea, așa cum a subliniat SUA, a unei alianțe mai letale.”

„Da, au existat diferențe de opinie atunci când s-a discutat despre securitatea nordului îndepărtat în Arctica și Groenlanda”, a comentat Budrys. „Dar, în toate aceste cazuri, am reușit să găsim soluția pentru a merge mai departe fără a escalada relațiile noastre și am restabilit încrederea.”

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a spus că uneori îi place chiar „această presiune și comunicare brutală din partea președintelui Trump față de Europa, pentru că trebuie să ne apărăm pe noi înșine”.

Nu am nicio îndoială că NATO funcționează. Dar nu este necondiționată, așa cum a fost înainte... Trebuie să contribuim pe partea noastră

Cu toate acestea, oficialii nu s-au ferit să spună ce ar însemna lipsa unui răspuns la activarea Articolului 5.

„Dacă NATO nu răspunde în modul prevăzut în planurile noastre de apărare, înseamnă că este sfârșitul alianței. Este o etapă absolut nouă în istoria noastră”, a avertizat Budrys.

Securitate prin Ucraina

Țările baltice se numără printre cei mai vocali susținători ai creșterii sprijinului pentru Ucraina, a cărei luptă o privesc prin prisma propriei securități.

Ele au cifrele necesare pentru a-și susține poziția, clasându-se printre principalii donatori militari în raport cu PIB-ul și angajându-se să aloce cel puțin 0,25% din producția națională pentru a sprijini Ucraina.

„Curajoasa rezistență a poporului ucrainean împotriva agresorului rus, care durează de patru ani, arată că nu putem obosi; nici poporul ucrainean nu obosește”, a spus Spruds.

Referindu-se la un posibil angajament diplomatic cu Rusia – așa cum a propus Franța – pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, Budrys comentează: „Trebuie să ai un baston mare și o anumită pârghie”.

„Am văzut atât de multe eforturi contraproductive de a discuta cu Putin, încât am ajuns la concluzia că aceste discuții nu vor fi benefice pentru nimeni. Ele vor slăbi izolarea regimului rus”, a adăugat el.

Margus Tsahkna, ministrul estonian de Externe. Foto: Profimedia

Țările baltice s-au angajat, de asemenea, să ofere garanții de securitate postbelice Kievului, atât prin finanțarea directă a armatei și apărării Ucrainei, cât și prin intermediul Coaliției celor dispuși.

„Garanția principală de securitate o reprezintă forțele armate ucrainene puternice”, a subliniat Spruds, adăugând că sprijinul european pentru armata ucraineană ar trebui să continue chiar și după un eventual acord de pace.

Cu toate acestea, Budrys a avertizat împotriva oferirii de promisiuni „goale”, cum ar fi „garanțiile de securitate similare Articolului 5” pe care le solicită Ucraina. În schimb, el a subliniat că sprijinul financiar pentru forțele armate ucrainene sau viitoarea aderare a Ucrainei la UE sunt garanții mai realiste.

„Nu poate exista nimic similar cu Articolul 5... Pentru că Articolul 5 înseamnă că, dacă ai probleme, îți promit că voi veni și, dacă va fi nevoie, voi muri pentru tine”, a adăugat el.

„Este ca și sarcina, o femeie este însărcinată sau nu. Nu poate fi aproape însărcinată sau ceva între cele două.”

