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General polonez de rang înalt: Rusia nu este în măsură să invadeze un stat NATO, însă „escaladează constant situația”

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Gen lt Piotr Błazeusz.
Gen lt Piotr Błazeusz. Foto: Profimedia
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Din articol
Amenințări de la Kremlin „Ar fi vorba de articolul 5” „Rusia escaladează constant situația” Coridorul strategic al NATO

Rezistența Ucrainei a împiedicat Rusia să lanseze o invazie asupra unui stat NATO, însă Moscova „intensifică constant” operațiunile hibride menite să slăbească Occidentul, a afirmat un general polonez de rang înalt.

Tensiunile de-a lungul flancului estic al NATO au crescut pe fondul unor presupuse acte de sabotaj și atacuri cibernetice legate de Rusia în întreaga Europă, precum și al unei serii de atacuri rusești cu rachete și drone în apropierea granițelor Alianței, scrie TVP World.

Incidentele au alimentat temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde pe teritoriul NATO.

Însă generalul-locotenent Piotr Błazeusz, reprezentantul militar al Poloniei în comitetele militare ale NATO și UE, a declarat joi că rezistența Ucrainei a lăsat Rusia fără capacitatea militară de a invada un stat membru al Alianței.

„În acest moment, datorită forțelor ucrainene, Rusia nu este capabilă să lanseze nicio invazie asupra unei țări membre NATO. Pur și simplu nu este capabilă să facă acest lucru”, a afirmat el.

Rusia a suferit pierderi grele de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, obținând în același timp câștiguri teritoriale relativ limitate. Kievul estimează că peste 1,5 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei.

Amenințări de la Kremlin

Îngrijorările legate de perspectiva unei confruntări directe între Moscova și NATO s-au intensificat săptămâna aceasta, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a declarat că fabricile europene care produc arme pentru Ucraina sunt „ținte militare potențiale pentru Rusia”.

„Ar fi vorba de articolul 5”

Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat joi pentru TVP World că un atac rus asupra unei astfel de instalații situate pe teritoriul NATO ar trebui să declanșeze aplicarea articolului 5, conform căruia un atac asupra unui membru al alianței este considerat un atac asupra tuturor.

„Dacă Rusia ar lovi fabricile noastre, aș spune că ar fi vorba de articolul 5”, a afirmat Kubilius.

„Rusia escaladează constant situația”

Deși a minimalizat amenințarea unei invazii rusești, Błazeusz a avertizat că Moscova ar putea continua să provoace țările occidentale prin operațiuni menite să rămână „sub pragul războiului”.

„Rusia escaladează constant situația. Urcă încet pe această scară a escaladării și desfășoară ceea ce eu descriu drept operațiuni hibride”, a spus el.

Błazeusz a afirmat că astfel de operațiuni au scopul de a slăbi țările occidentale, pregătind în același timp terenul pentru posibile acțiuni viitoare care ar pune la încercare reacția acestora.

Coridorul strategic al NATO

Błazeusz a făcut aceste declarații la Bruxelles, înaintea unei reuniuni cu ușile închise a Comisiei pentru securitate și apărare a Parlamentului European, axată pe „Coridorul Suwałki”.

Tronsonul de aproximativ 65 de kilometri de la granița polono-lituaniană asigură o legătură terestră vitală între statele baltice și restul țărilor membre NATO.

Flancat la vest de exclava Kaliningrad a Rusiei, puternic militarizată, și la est de Belarus, aliat al Moscovei, acest coridor îngust a fost considerat de mult timp un potențial focar de conflict în cazul unei confruntări între Rusia și NATO.

Błazeusz a afirmat că amenințarea la adresa coridorului rămâne „constantă și recunoscută”, dar a adăugat că NATO dispune de planuri de apărare care pot fi adaptate rapid ca răspuns la o intensificare a amenințării sau la o escaladare suplimentară din partea Rusiei.

De asemenea, el a solicitat guvernelor occidentale să adopte o abordare mai fermă față de Moscova, afirmând că liderii politici ar trebui să „folosească un limbaj pe care cealaltă parte să îl înțeleagă”.

Editor : Sebastian Eduard

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