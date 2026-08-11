Generația Z în armată. Cine sunt tinerii europeni care se înrolează în serviciul militar și ce îi motivează: „Este extrem de incitant”

Când Lizzy a ajuns în Lituania, serviciul militar a încetat să mai pară abstract. A doua zi, un coleg soldat a călcat pe o mină terestră. „A părut mai real”, și-a amintit rezervista germană în vârstă de 21 de ani, care inițial se înscrisese în serviciul militar voluntar al Germaniei din curiozitate.

Ea se numără printre miile de tineri europeni care se orientează către uniformă, în timp ce guvernele de pe întregul continent se angajează în cea mai mare consolidare militară din ultimele decenii. Franța și Germania se numără printre cele care încearcă să își extindă forțele armate, în contextul în care războiul face ravagii în est, scrie Euractiv.

Germania își dorește 260.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști până în 2035, în timp ce Franța își revine după ani de dificultăți de recrutare. Însă în spatele acestor obiective se află mii de tineri europeni care iau o decizie personală cu privire la serviciul militar, carieră și securitate.

Euractiv a vorbit cu cinci soldați francezi și germani sub 30 de ani – trei soldați profesioniști și doi rezerviști – despre motivele pentru care s-au înrolat, ce le-a oferit viața militară și cum își văd locul pe un continent care se pregătește pentru posibilitatea unui război.

Niciunul nu provine din familii de militari și niciunul nu a invocat salariul ca motiv principal pentru înrolare. În schimb, au descris serviciul militar ca pe o căutare a unui scop, a responsabilității, a aventurii și a experienței practice.

Unele nume au fost schimbate pentru a proteja anonimatul persoanelor intervievate.

Nu doar patriotism

Un puternic simț al datoriei stă adesea la baza deciziei transformatoare de a se alătura forțelor armate. Paul, în vârstă de 26 de ani, este ofițer în Marina franceză. După liceu, a început un program de ani de zile la școala navală franceză.

„Probabil am fost singurul din liceu care a mers la o școală militară”, a afirmat el.

Anii petrecuți în cadrul cercetașilor francezi, călătorind prin Franța în fiecare vară, au format un sentiment de patriotism și camaraderie.

„Am vrut să-mi servesc țara și să iau parte la puterea pe care o reprezintă pe scena mondială”, a spus el.

Însă pentru unii, considerațiile sunt mai degrabă filosofice. Pierre, în vârstă de 27 de ani, lucrează în planificarea operațiunilor de zbor pentru o escadrilă a Forțelor Aeriene Franceze. A fost mișcat de un „șoc intelectual” pe care l-a trăit la universitate.

Și-a dat seama că nimeni din cercurile sale sociale, în mare parte pariziene, nu era pregătit să se înroleze în forțele armate.

„Unele familii sunt chinuite de îngrijorarea pentru copiii lor care se alătură, dar această realitate era complet străină cercurilor mele sociale și familiale, foarte pariziene”, a povestit el. „Mi s-a părut o lacună pe care voiam să o abordez.”

Factorul rusesc

Războiul din Ucraina a împins Europa în ceea ce unii experți și oficiali descriu drept o „zonă gri”, între război și pace, rapoartele indicând un posibil atac rusesc înainte de sfârșitul anului 2030.

Pentru Elias, locotenent într-un batalion de infanterie mecanizat al forțelor blindate germane, îngrijorarea legată de Rusia a existat cu mult înainte de invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. Totul a început cu vizionarea unui serial documentar din 2014 despre invazia Crimeei de către Rusia.

După ce s-a înrolat în armată prin recrutare voluntară în 2018, perioada premergătoare invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia i-a confirmat opinia. Pe măsură ce Moscova a masat trupe la granița cu Ucraina la sfârșitul anului 2021, Elias a devenit din ce în ce mai convins că Europa intra într-o nouă eră.

A petrecut câțiva ani staționat acasă, apoi s-a oferit voluntar să servească în brigada germană de 4.800 de oameni desfășurată permanent în Lituania, care a fost inaugurată vara trecută.

Detașarea de doi ani este, pentru el, o experiență profesională dificilă, având în vedere că este prima desfășurare în străinătate de lungă durată a Armatei germane de la Al Doilea Război Mondial încoace.

„M-am oferit voluntar imediat […] brigada din Lituania primește cele mai bune unități”, a spus el.

Lizzy, care s-a înrolat voluntar în Germania în urmă cu trei ani în Forțele Aeriene înainte de a se înrola în forțele de rezervă, era deja desfășurată în Lituania cu câteva luni înainte de înființarea bazei permanente a Germaniei în aprilie 2025.

Zborul cu avioane aproape de granița cu Rusia i-a oferit o imagine mai clară a realității războiului.

Pentru amândoi, Lituania oferă o întruchipare tangibilă a noii linii de front a Europei. Însă, în timp ce Europa se pregătește pentru un posibil atac rusesc, amenințarea rămâne hibridă, în special în țările mai îndepărtate de Moscova.

„Nu suntem implicați direct în conflict”, a spus Paul. „Este mai degrabă o chestiune de competiție strategică”, a adăugat el.

Spiritul de aventură

Datoria în sine nu explică de ce acești tineri europeni s-au înrolat. Aproape toți au vorbit și despre ceva mai puțin politic: atracția unei vieți ieșite din comun.

În timpul anilor de facultate, Pierre a pornit într-o călătorie de câteva luni departe de Europa, ceea ce i-a oferit o mostră a unei vieți în mișcare.

„A fost un fel de provocare pe care mi-am propus-o, în cadrul căreia am întâlnit oameni din întreaga lume”, a spus el. În timpul acelei călătorii, s-a întâlnit și cu un student ofițer francez.

Și-a dat seama atunci că simțea o „nevoie puternică de a se angaja”. Deși anterior se gândea la o viață în administrația publică, o carieră în armată îi permite să nu fie blocat într-o slujbă de rutină și să lege legături puternice cu ceilalți.

„Armata a bifat acele cerințe”, a subliniat el.

Viața militară a atras și imprevizibilitate. „Este extrem de incitant să te confrunți cu unele dintre temerile tale și să-ți spui că le poți depăși”, a afirmat Pierre.

Și Paul împărtășește simțul aventurii în Marină, unde o misiune de patrulare de cinci luni pe o fregată în America Latină îi oferă ceva diferit față de un loc de muncă de birou.

De la instituțiile UE la exerciții militare în care se simulează atacuri teroriste

Pentru mulți civili, armata rămâne o lume pe care rareori o văd dincolo de parade sau patrule. Laura, în vârstă de 28 de ani, voia să înțeleagă cum arată aceasta de fapt din interior.

Un stagiu în cabinetul fostului comisar european pentru piața internă, Thierry Breton, unde a lucrat la instrumentele emblematice ale UE pentru sprijinirea industriei europene de apărare după începerea războiului Rusiei în Ucraina, a stârnit acest interes.

„Când vorbeam despre industria de apărare, mă întrebam ce înseamnă asta, de fapt, pe teren.”

Ea și-a terminat instrucția de 10 luni în rezerva Marinei și va semna în curând contractul de ofițer în rezervă.

„Faptul că văd oameni pe teren mi-a oferit un context vizual care mă ajută să înțeleg mult mai bine lucrurile pe care le-am făcut la serviciu”, a spus ea.

Faptul că a urmărit comandouri marine care se îmbarcau pe un feribot din Marsilia în timpul unui atac terorist simulat a făcut ca lunile de discuții politice să devină dintr-o dată tangibile, a explicat ea.

Tinerii soldați au crescut după Războiul Rece, într-o perioadă în care pacea în Europa era o certitudine.

Fie că sunt motivați de patriotism, curiozitate, aventură sau simț al responsabilității, ei aparțin unei generații care se alătură forțelor armate ale Europei într-un moment în care armata se simte din nou legată de viitorul continentului.

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Editor : Ș.R.