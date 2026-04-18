Gepard, „ucigaşul de drone” din Ucraina: Cum a ajuns o armă germană veche cheia apărării împotriva atacurilor ruseşti

Un sistem antiaerian german scos din uz în urmă cu ani buni a devenit una dintre cele mai eficiente arme ale Ucrainei împotriva atacurilor cu drone ruseşti, demonstrând că tehnologia mai veche poate juca un rol decisiv în războiul modern, relatează Euronews.

La patru ani de la decizia Berlinului de a-l livra, a devenit clar că tancul Gepard, scos anterior din uz, este acum un sistem-cheie în apărarea antiaeriană a Ucrainei şi unul dintre cei mai eficienţi „ucigaşi de drone” în lupta împotriva Rusiei.

Germania a anunţat livrarea tunurilor antiaeriene Gepard către Ucraina la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei, în urmă cu patru ani, marcând furnizarea primelor arme grele de concepţie occidentală din propriile stocuri.

La 26 aprilie 2022, ministrul Apărării de atunci, Christine Lambrecht, a confirmat decizia în marja unei reuniuni a aproximativ 40 de state susţinătoare, la baza aeriană Ramstein. Sistemele proveneau din stocuri industriale, iar exportul fusese aprobat cu o zi înainte, a declarat Lambrecht la acel moment. De atunci, Germania a livrat cel puţin 55 de sisteme Gepard Ucrainei, unde acestea au devenit o componentă esenţială a apărării antiaeriene.

Anunţul a venit la scurt timp după ce au devenit cunoscute masacrele comise de Rusia la Bucha, după eliberarea oraşului de către forţele ucrainene, la sfârşitul lunii martie 2022.

Înainte de invazia pe scară largă, Germania oferise Ucrainei 5.000 de căşti, o reacţie care a stârnit critici ample. Gepard a fost primul echipament greu livrat de Germania fără aşa-numitul „schimb în cerc”, prin care Berlinul ar fi furnizat arme unui stat terţ, care la rândul său ar fi trimis echipamente de tip sovietic Ucrainei.

„Cel mai bun ucigaş de drone”

Primele 15 sisteme Gepard au fost livrate în iulie 2022. Apoi, Gepard a fost numit „cel mai bun ucigaş de drone” de mai multe publicaţii ucrainene.

Rusia lansează în mod regulat peste 500 de drone asupra Ucrainei, majoritatea fiind neutralizate de sistemele de apărare antiaeriană. Potrivit publicaţiei ucrainene Euromaidan Press, Gepard joacă un rol central în apărarea aeriană datorită combinaţiei dintre radar şi tunurile de 35 mm, care creează un nor dens de foc capabil să lovească în mod fiabil dronele.

Rachetele de apărare antiaeriană, precum Patriot sau IRIS-T, costă adesea sute de mii sau chiar milioane de dolari pentru fiecare utilizare şi sunt disponibile în cantităţi limitate.

Gepard utilizează muniţie de 35 mm mult mai ieftină şi este, prin urmare, deosebit de potrivit pentru apărarea împotriva dronelor cu cost redus.

Germania a reluat producţia de muniţie pentru Gepard pe fondul restricţiilor de export impuse de Elveţia şi a cererii ridicate din partea Ucrainei. Compania Rheinmetall şi-a dezvoltat propriile capacităţi de producţie în Germania şi produce de atunci muniţie nouă.

Grupul german de apărare va furniza Ucrainei încă 180.000 de proiectile de 35 mm pentru Gepard, livrările urmând să înceapă în 2026, potrivit Rheinmetall.

De ce a retras Germania din uz această armă

Gepard a fost retras din serviciul Bundeswehr-ului în cadrul reformelor de după Războiul Rece. Sistemul era considerat complex şi costisitor de operat, în special din cauza tehnologiei radar şi de control al focului, precum şi a muniţiei specializate. Bundeswehr-ul era supus unor presiuni politice pentru reducerea cheltuielilor şi restructurarea armatei.

Scenariile pentru care fusese dezvoltat Gepard, precum apărarea împotriva aeronavelor care zboară la joasă altitudine sau a elicopterelor de luptă în conflicte convenţionale, erau considerate tot mai puţin probabile. Accentul s-a mutat pe misiuni externe, precum cele din Afganistan, unde apărarea antiaeriană terestră juca un rol redus.

Forţele de apărare antiaeriană ale armatei au fost desfiinţate la începutul anilor 2010, iar Gepard şi-a pierdut rolul organizatoric în cadrul Bundeswehr-ului. Armata germană s-a concentrat pe concepte alternative de apărare antiaeriană, inclusiv soluţii mai uşoare şi mai mobile, precum rachetele portabile de tip Stinger.

Abia odată cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, această decizie a fost reevaluată. Utilizarea masivă a dronelor şi a rachetelor de croazieră a demonstrat că sistemele eficiente de apărare antiaeriană cu rază scurtă rămân esenţiale.

Retragerea Gepard a creat un gol de capabilitate, în special în ceea ce priveşte apărarea eficientă şi accesibilă împotriva dronelor, exact domeniul în care sistemul şi-a dovedit eficienţa.

În următorii ani, Bundeswehr-ul va achiziţiona sistemul Skyranger pentru scopuri similare, urmând să procure aproximativ 600 de unităţi. Acest sistem, dezvoltat de Rheinmetall, este destinat consolidării apărării antiaeriene, în special împotriva dronelor.

