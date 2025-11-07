Live TV

Germania a adoptat noi reguli pentru viitoarele pandemii. Posibil conflict cu „urgența pandemică”, noul nivel de alertă introdus de OMS

Data publicării:
Germania îşi actualizează reglementările de sănătate publică cu scopul de a îmbunătăţi pregătirea pentru viitoare pandemii, având în vedere învăţămintele desprinse din epidemia de coronavirus, relatează vineri dpa.

Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat joi seară oficial un acord internaţional încheiat anul trecut de peste 190 de state membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), scrie Agerpres.

Acordul se concentrează pe îmbunătăţirea schimbului transfrontalier de informaţii şi pe consolidarea capacităţilor laboratoarelor naţionale de detectare şi controlare a bolilor infecţioase.

Este introdus de asemenea un nou nivel de alertă recunoscut la nivel internaţional, o „urgenţă pandemică”, care poate fi declarată de OMS.

Deputatul conservator Sascha van Beek a respins preocupările că reforma ar putea limita suveranitatea naţională a Germaniei.

„Recomandările OMS sunt şi vor rămâne sfaturi neobligatorii”, a subliniat acesta.

 

