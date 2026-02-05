Live TV

Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”

Data publicării:
Trupe germane în Lituania
Trupe germane în Lituania. Foto: Profimedia

Germania și-a mărit prezența militară în Lituania la aproape 2.000 de soldați, ca parte a eforturilor de a spori securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja o potențială agresiune rusă.

Ziarele germane germane au informat miercuri că Bundeswehr, forțele armate ale țării, își mărește prezența în țara baltică de la 500 la 1.800 de soldați.

Soldații suplimentari se alătură Brigăzii 45 blindate „Lituania” a Germaniei, care a fost formată în aprilie anul trecut și a devenit prima desfășurare permanentă de trupe străine a țării de la al Doilea Război Mondial.

Berlinul intenționează ca brigada să ajungă la 4.800 de membri până la sfârșitul anului 2027.

Miercuri, brigada a preluat și comanda Grupului de luptă multinațional al NATO din Lituania, unul dintre mai multe grupuri de acest fel înființate pentru a ajuta alianța militară să asigure securitatea țărilor baltice și a Poloniei împotriva potențialelor amenințări.

Ca parte a desfășurării, soldații germani vor fi staționați într-o nouă bază la Rūdninkai, lângă granița dintre Lituania și Belarus, a raportat postul public german ARD.
Trupele suplimentare fac parte din două batalioane germane, Batalionul Panzergrenadier 122 din Bavaria și Batalionul Panzer 203 din landul german Renania de Nord-Westfalia.

„Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”, afirmă Merz, în contextul lansării de către Germania a brigăzii lituaniene.

În urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și a creșterii amenințărilor de război hibrid din partea Moscovei și a Belarusului, aliat al Kremlinului, statele membre NATO au acordat o importanță sporită securității la frontierele estice ale alianței.

Regiunea baltică este deosebit de vulnerabilă la amenințările militare, în special Suwałki Gap, un coridor terestru strategic de 65 de kilometri (40 de mile) care leagă Lituania, Letonia și Estonia de Polonia.

Această fâșie îngustă de pământ este flancată de exclava rusă Kaliningrad la vest și de Belarus la est, ceea ce ar putea expune cele trei state membre NATO din regiunea baltică riscului de a fi izolate de restul alianței militare occidentale în cazul unui conflict armat cu Rusia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hoti cabluri de cupru romania in spania - garda civila spaniola 1
Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru
telefoane mobile in scoli
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli
U.S. Air Force E-3 deasupra Articii
NATO a început planificarea misiunii de consolidare a securităţii în Arctica
Russia Ukraine War NATO
Mark Rutte: Ucraina e pregătită „să joace corect”, dar Rusia „creează haos”. Șeful NATO cere o „împărțire echitabilă a poverii”
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia
Recomandările redacţiei
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele...
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai...
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista...
Ultimele știri
„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor”
Gluma care l-a făcut celebru l-a băgat după gratii: 6 ani de închisoare pentru un comediant rus, după un banc cu un veteran de război
Drama a zeci de familii din Mehedinți, izolate de lume. Nici măcar Ambulanța nu mai ajunge în sat. Localnică: „Aș pleca, dar n-am unde”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cresc pensiile cu 200 lei pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”