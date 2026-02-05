Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”

Germania și-a mărit prezența militară în Lituania la aproape 2.000 de soldați, ca parte a eforturilor de a spori securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja o potențială agresiune rusă.

Ziarele germane germane au informat miercuri că Bundeswehr, forțele armate ale țării, își mărește prezența în țara baltică de la 500 la 1.800 de soldați.

Soldații suplimentari se alătură Brigăzii 45 blindate „Lituania” a Germaniei, care a fost formată în aprilie anul trecut și a devenit prima desfășurare permanentă de trupe străine a țării de la al Doilea Război Mondial.

Berlinul intenționează ca brigada să ajungă la 4.800 de membri până la sfârșitul anului 2027.

Miercuri, brigada a preluat și comanda Grupului de luptă multinațional al NATO din Lituania, unul dintre mai multe grupuri de acest fel înființate pentru a ajuta alianța militară să asigure securitatea țărilor baltice și a Poloniei împotriva potențialelor amenințări.

Ca parte a desfășurării, soldații germani vor fi staționați într-o nouă bază la Rūdninkai, lângă granița dintre Lituania și Belarus, a raportat postul public german ARD.

Trupele suplimentare fac parte din două batalioane germane, Batalionul Panzergrenadier 122 din Bavaria și Batalionul Panzer 203 din landul german Renania de Nord-Westfalia.

În urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și a creșterii amenințărilor de război hibrid din partea Moscovei și a Belarusului, aliat al Kremlinului, statele membre NATO au acordat o importanță sporită securității la frontierele estice ale alianței.

Regiunea baltică este deosebit de vulnerabilă la amenințările militare, în special Suwałki Gap, un coridor terestru strategic de 65 de kilometri (40 de mile) care leagă Lituania, Letonia și Estonia de Polonia.

Această fâșie îngustă de pământ este flancată de exclava rusă Kaliningrad la vest și de Belarus la est, ceea ce ar putea expune cele trei state membre NATO din regiunea baltică riscului de a fi izolate de restul alianței militare occidentale în cazul unui conflict armat cu Rusia.

Editor : Sebastian Eduard