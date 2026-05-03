Guvernul german a început să reconfigureze infrastructura civilă în scopuri militare. Informația a fost transmisă de agenția Bloomberg.

După cum a menționat agenția, în Bremerhaven, pe coasta Mării Baltice, cel mai mare port auto din Europa va fi modernizat cu o sumă de 1,35 miliarde de euro. Investiția finanțată de stat este destinată consolidării platformelor de încărcare, astfel încât acestea să poată transporta echipamente militare, precum tancurile Leopard, către viitoarele linii de front.

Acest proiect, inclus în bugetul țării pentru 2026, face parte dintr-o inițiativă mai amplă de pregătire a Germaniei pentru un potențial război, subliniază Bloomberg. În cazul unui conflict militar, poziția geografică a țării și resursele sale îi vor asigura o poziție strategică importantă pentru aprovizionarea trupelor cu echipament.

În ciuda planurilor guvernului german, armata nu dispune de resursele necesare pentru a asigura singură realizarea proiectului, motiv pentru care autoritățile caută sprijin din partea sectorului privat. Agenția a menționat că firmele sunt dispuse să pună la dispoziția armatei serviciile lor de transport și depozitare, dar o astfel de colaborare este îngreunată de problemele legate de rețeaua rutieră și feroviară. Bundeswehr nu este pregătit pentru un parteneriat public-privat la scara necesară pentru o mobilizare rapidă și masivă în cazul unui atac asupra unui aliat NATO, subliniază agenția.

