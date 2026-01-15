Live TV

Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze"

Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.

"Germania, în colaborare cu alţi parteneri ai NATO, va trimite o echipă de recunoaştere în Groenlanda. Obiectivul este evaluarea mijloacelor de a asigura securitatea în faţa ameninţărilor ruse şi chineze în Arctica", a anunţat ministerul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Această misiune militară a mai multor ţări europene şi condusă de Danemarca a fost anunţată în contextul în care preşedintele Donald Trump vrea să preia controlul Groenlandei, în pofida opoziţiei insulei, a Danemarcei şi ţărilor europene.

Washington argumentează în special că este vorba despre o chestiune de securitate naţională în contextul ambiţiilor ruse şi chineze în Arctica.

Ministrul german al apărării a subliniat în comunicat că ţările europene şi membrii NATO vor să participe la securizarea Arcticii, coordonându-se strâns cu SUA.

"Rusia şi China utilizează din ce în ce mai mult Arctica în scopuri militare, punând astfel sub semnul întrebării libertatea căilor de transport, comunicaţii şi comerţ", a estimat Boris Pistorius, insistând că misiunea militară de recunoaştere ar urma să aibă loc în acord "în special cu partenerii noştri americani".

Rusia a acuzat NATO că orchestrează o "militarizare accelerată" a Arcticii şi a calificat drept "pretext" ameninţarea rusă şi chineză, evocată de ţări ale NATO.

Potrivit ministerului german, misiunea Berlinului, formată din 13 persoane, va merge joi la Karup, în Danemarca, pentru a se alătura militarilor danezi şi din alte ţări europene şi vor pleca "împreună vineri" în Groenlanda la bordul "unui avion civil danez".

"Misiunea vizează adunarea unor informaţii esenţiale privind condiţiile locale pentru posibilităţile de desfăşurare şi de antrenament", menţionează comunicatul.

