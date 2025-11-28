Live TV

Germania alocă armatei cel mai mare buget din ultimii 34 de ani. Suma uriașă pe care o primește Bundeswehrul

Camera inferioară a parlamentului german a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care va include cheltuieli în valoare de 525 miliarde de euro.

Proiectul de buget federal include împrumuturi de peste 180 de miliarde de euro, cea mai mare valoare a acestora din istoria Germaniei, cu excepţia perioadei pandemiei de COVID-19, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Bugetul include, de asemenea, cheltuieli militare în valoare de 108 miliarde de euro, cele mai mari de după încheierea Războiului Rece.

Ucraina urmează să primească 11,5 miliarde de euro pentru artilerie, drone, vehicule militare şi alte echipamente pentru a se apăra de atacurile Rusiei.

Partidele de opoziţie germane au criticat structura şi valoarea bugetului, un motiv fiind creşterea cu câteva miliarde de euro a datoriei publice.

