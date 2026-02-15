Live TV

Germania ar putea ceda Poloniei „tancuri sau un submarin” drept reparații morale pentru al Doilea Război Mondial

Data actualizării: Data publicării:
Wolfgang Ischinger
Wolfgang Ischinger. Foto: Profimedia
Din articol
Problema reparațiilor morale

Diplomatul german Wolfgang Ischinger a sugerat că Germania ar putea furniza Poloniei echipament militar, cum ar fi un submarin, o fregată sau tancuri, în loc să plătească reparații pentru cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui interviu acordat Die Welt.

Ischinger a afirmat că Polonia consideră în continuare problema reparațiilor ca fiind nerezolvată și a susținut că Berlinul ar putea aloca o parte din bugetul său de apărare în creștere pentru a sprijini rolul Poloniei pe flancul estic al NATO.

El a adăugat că creșterea cheltuielilor militare ale Germaniei ar putea reînvia temerile privind dominația germană în Europa și a afirmat că împărțirea resurselor cu Polonia ar semnala o abordare defensivă și cooperantă.

Ischinger i-a atribuit ideea fostului ambasador polonez Janusz Reiter.

Citește și

Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă

Problema reparațiilor morale

Problema reparațiilor morale și materiale cerute de Polonia Germaniei pentru distrugerile din Al Doilea Război Mondial este un subiect diplomatic recurent, reaprins cu putere în ultimii ani.

Deși Germania a plătit compensații după război și a semnat tratate de reconciliere, Polonia susține că acestea au fost insuficiente și că responsabilitatea morală nu a fost pe deplin asumată prin reparații adecvate.

În septembrie 2022, guvernul polonez a estimat daunele provocate de Germania nazistă la peste 1.300 de miliarde de euro și a lansat o campanie diplomatică oficială pentru a obține aceste reparații.

Polonia susține că declarațiile oficiale de responsabilitate morală nu pot ține loc unui acord just de plată a despăgubirilor materiale. Mai mult, a existat o insistență constantă ca Germania să „își asume responsabilitatea” pentru invazia din 1939, susținând că, din punct de vedere moral, situația nu a fost niciodată clarificată pe deplin.

Sondaje recente din 2025 indică faptul că o mare parte a populației poloneze (aprox. 70%) consideră că Germania nu și-a reparat destul de bine greșelile pentru distrugerile provocate.

Până acum Berlinul a respins oficial cererile, susținând că Polonia a renunțat la reparații în 1953 și că această decizie a fost confirmată în mai multe rânduri, inclusiv în tratatele de după Războiul Rece. Germania consideră că problema reparațiilor de război este închisă din punct de vedere juridic.

Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
photo-collage.png (64)
4
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Exerciții militare
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea Europei: Trebuie să ne pregătim pentru un posibil conflict cu Rusia
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară nucleară. „Rusia poate reacționa agresiv, aceasta e calea de urmat”
ecografie la o femeie insarcinata
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară: „Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluş”
Bog body from Windeby
Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice”
Boris Pistorius alături de Friedrich Merz
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
horatiu moldovan face declaratii
Horaţiu Moldovan: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea...
Ultimele știri
Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”
Creștere record a cazurilor de violență sexuală în regiunea de frontieră rusă. Rolul jucat de război în amplificarea fenomenului
Lecția valoroasă pentru războiul cu drone învățată de militarii britanici de la ucraineni. Și americanii o folosesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale...
Fanatik.ro
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online