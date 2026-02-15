Diplomatul german Wolfgang Ischinger a sugerat că Germania ar putea furniza Poloniei echipament militar, cum ar fi un submarin, o fregată sau tancuri, în loc să plătească reparații pentru cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui interviu acordat Die Welt.

Ischinger a afirmat că Polonia consideră în continuare problema reparațiilor ca fiind nerezolvată și a susținut că Berlinul ar putea aloca o parte din bugetul său de apărare în creștere pentru a sprijini rolul Poloniei pe flancul estic al NATO.

El a adăugat că creșterea cheltuielilor militare ale Germaniei ar putea reînvia temerile privind dominația germană în Europa și a afirmat că împărțirea resurselor cu Polonia ar semnala o abordare defensivă și cooperantă.

Ischinger i-a atribuit ideea fostului ambasador polonez Janusz Reiter.

Problema reparațiilor morale

Problema reparațiilor morale și materiale cerute de Polonia Germaniei pentru distrugerile din Al Doilea Război Mondial este un subiect diplomatic recurent, reaprins cu putere în ultimii ani.

Deși Germania a plătit compensații după război și a semnat tratate de reconciliere, Polonia susține că acestea au fost insuficiente și că responsabilitatea morală nu a fost pe deplin asumată prin reparații adecvate.

În septembrie 2022, guvernul polonez a estimat daunele provocate de Germania nazistă la peste 1.300 de miliarde de euro și a lansat o campanie diplomatică oficială pentru a obține aceste reparații.

Polonia susține că declarațiile oficiale de responsabilitate morală nu pot ține loc unui acord just de plată a despăgubirilor materiale. Mai mult, a existat o insistență constantă ca Germania să „își asume responsabilitatea” pentru invazia din 1939, susținând că, din punct de vedere moral, situația nu a fost niciodată clarificată pe deplin.

Sondaje recente din 2025 indică faptul că o mare parte a populației poloneze (aprox. 70%) consideră că Germania nu și-a reparat destul de bine greșelile pentru distrugerile provocate.

Până acum Berlinul a respins oficial cererile, susținând că Polonia a renunțat la reparații în 1953 și că această decizie a fost confirmată în mai multe rânduri, inclusiv în tratatele de după Războiul Rece. Germania consideră că problema reparațiilor de război este închisă din punct de vedere juridic.

