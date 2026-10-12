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Germania avertizează asupra unui „război din umbră” care depășește amenințările din Războiul Rece: „Scopul este să ne destabilizeze”

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Alexander Dobrindt face declaratii
Ministrul de interne din Germania, Alexander Dobrindt. Foto: Profimedia
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Germania se confruntă cu un „război din umbră” ale cărui obiective depășesc amenințările din perioada Războiului Rece, a avertizat luni ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt. Oficialul a subliniat că operațiunile hibride urmăresc destabilizarea țării și a cerut consolidarea atribuțiilor serviciilor de informații, în contextul intensificării amenințărilor de sabotaj și al atacurilor cibernetice atribuite Rusiei, relatează Reuters.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi urmărește un obiectiv care depășește cu mult tot ceea ce am văzut în timpul Războiului Rece”, a declarat Dobrindt, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Berlin de BfV.

De luni de zile, oficiali din numeroase țări occidentale avertizează că Rusia desfășoară în Europa acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride, cu scopul de a submina sprijinul acordat Ucrainei.

Moscova respinge aceste acuzații, pe care le consideră nefondate și rezultatul unei isterii antirusești.

„Scopul său este clar: să ne destabilizeze, să ne destabilizeze din temelii”, a afirmat Dobrindt.

Declarațiile sale vin în contextul în care șeful Serviciului Federal de Informații Externe al Germaniei (BND) a avertizat, la începutul acestei luni, că țara riscă să intre într-un conflict violent cu Moscova.

Tot luni, serviciul de informații din Cehia, țară vecină Germaniei, a avertizat că Rusia ar putea recurge, în următoarele luni, la operațiuni mai riscante și de o amploare mai mare pe teritoriul statelor membre NATO care sprijină Ucraina.

Solicitările privind extinderea atribuțiilor serviciilor de informații germane au devenit tot mai urgente după un atac dejucat, în luna august, care a implicat o dronă încărcată cu explozibili pe un aeroport din Germania. Autoritățile germane au atribuit incidentul Rusiei.

Șeful BfV a declarat luni că Rusia utilizează practic toate mijloacele disponibile în cadrul operațiunilor sale hibride, de la campanii de dezinformare și manipulare a informațiilor până la sabotaje și comploturi pentru asasinate pregătite pe teritoriul Germaniei.

„Aceasta este o realitate cu care trebuie să ne confruntăm”, a declarat președintele BfV, Sinan Selen.

Întrebat despre incidentul cu drona de la Leipzig, pe care Kremlinul l-a calificat drept o înscenare, Selen a afirmat că se așteaptă la noi acțiuni similare.

Proiectul de reformă al guvernului german, care ar urma să acorde serviciilor de informații atribuții extinse, inclusiv posibilitatea de a adopta măsuri active de apărare, este analizat în prezent de comisiile parlamentare, după ce a trecut printr-o primă lectură în septembrie.

„Germania nu își poate permite să fie un actor de mâna a doua sau a treia în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor și a capacităților acestora. Trebuie să rămânem în prima linie, având în vedere provocările cu care ne confruntăm”, a declarat Dobrindt.

Înființate după cel de-Al Doilea Război Mondial, într-o perioadă în care amintirea regimului nazist era încă vie, serviciile de informații germane au fost supuse, în mod tradițional, unor restricții mai stricte decât cele din țări aliate precum Franța, Regatul Unit sau Statele Unite.

Editor : Ș.A.

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