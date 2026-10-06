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Germania avertizează că ambițiile Rusiei nu se opresc la Ucraina. Țările despre care ministrul de Externe spune că ar putea fi vizate

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Johann Wadephul profimedia
Johann Wadephul. Foto: Profimedia
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Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, avertizează că ambițiile Rusiei ar depăși Ucraina și ar putea viza inclusiv Georgia, Republica Moldova și statele baltice. Șeful diplomației de la Berlin susține că Germania ar fi direct afectată în cazul unui atac asupra unui aliat NATO și afirmă că țara se confruntă deja cu amenințări hibride, relatează dpa și Agerpres.

Înainte de război, Rusia avea relații bune cu Ucraina, nu se confrunta cu nicio amenințare și beneficia de acorduri favorabile de aprovizionare cu țări precum Germania, a declarat Wadephul pentru postul ntv.

„Și de aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a adăugat el.

Întrebat ce a vrut să spună, Wadephul a făcut referire la declarațiile anterioare ale președintelui rus Vladimir Putin, care a descris prăbușirea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă a secolului al XX-lea.

„Dacă aceasta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a spus Wadephul.

Potrivit ministrului german de Externe, acest lucru ar implica Ucraina, dar și Georgia, Republica Moldova și statele baltice.

Întrucât statele baltice sunt membre atât ale Uniunii Europene, cât și ale NATO, Germania ar fi, la rândul său, afectată în calitate de aliat, a susținut șeful diplomației germane.

Germania nu s-ar considera atacată doar în cazul în care propriul teritoriu ar fi vizat, ci și dacă granițele unor aliați NATO precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania ar fi încălcate, a adăugat Johann Wadephul.

El a afirmat că Germania se confruntă deja cu atacuri hibride, făcând referire la incidente cu drone la Leipzig și la atacuri cibernetice anterioare.

În august, o dronă cu explozibili a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene pe aeroportul Leipzig/Halle. Guvernul german a acuzat Rusia pentru acest incident, însă Moscova a negat orice implicare.

Separat, Wadephul a avertizat marți, la începutul unei conferințe despre climă și securitate desfășurate la Berlin, că schimbările climatice ar putea remodela securitatea globală și ar putea provoca noi valuri de migrație, iar efectele acestora ar putea alimenta foametea, extremismul și terorismul.

„Schimbările climatice agravează dificultățile și foamea, mai ales în statele fragile, și astfel acestea pot deveni, de asemenea, un teren propice pentru extremism și terorism sau pot duce la valuri de migrație”, a afirmat politicianul conservator.

Wadephul a avertizat că actualul fenomen meteorologic Super El Niño amenință să distrugă mijloacele de trai ale sutelor de mii de oameni și a susținut că investițiile bine concepute pentru combaterea schimbărilor climatice ar putea consolida securitatea, inclusiv pe cea a Germaniei.

Ministrul a remarcat, totodată, creșterea prețurilor globale la cereale, afirmând că Rusia atacă navele care transportă cereale în Marea Neagră și afectează aprovizionarea oamenilor din întreaga lume care depind în mod special de importuri.

În cazul în care Rusia va ataca din nou în mod deliberat infrastructura energetică a Ucrainei spre sfârșitul anului, sursele descentralizate de energie regenerabilă ar putea deveni o soluție vitală, deoarece sunt mai greu de distrus și nu depind de importurile de combustibili fosili, a mai susținut șeful diplomației germane.

Conferința de la Berlin reunește aproximativ 250 de participanți internaționali din domeniile climei, păcii și securității, inclusiv reprezentanți ai țărilor afectate în mod special de fenomene meteorologice extreme, ai ONU, UE și altor organizații internaționale, precum și oameni de știință și reprezentanți ai societății civile.

Editor : Ș.A.

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