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Germania cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei

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Foto: Getty Images
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Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei a înăsprit recomandările privind călătoriile în Rusia și și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara. Dacă anterior avertismentul se referea în principal la regiunile de frontieră cu Ucraina, acum acesta se extinde la întreg teritoriul Rusiei.

Ministerul german a avertizat că riscul de atacuri cu drone persistă pe întreg teritoriul Rusiei. Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au devenit, în ultimele luni, din ce în ce mai des ținte ale unor raiduri masive cu drone. „În ciuda consolidării semnificative a sistemului de apărare antiaeriană din jurul Moscovei, atacurile cu drone și căderea resturilor acestora au provocat pagube care, în unele cazuri, au fost destul de semnificative”, se menționează în recomandări. Berlin consideră că cele mai periculoase sunt regiunile Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronej și Rostov, precum și regiunea Krasnodar.

Pe fondul războiului în curs, nivelul de risc poate crește rapid, iar situația de securitate se poate înrăutăți brusc, scrie ministerul. Ministerul Afacerilor Externe a avertizat cu privire la posibile întreruperi în traficul aerian. Din cauza atacurilor cu drone, în Rusia se impun în mod regulat restricții privind funcționarea aeroporturilor, ceea ce duce la întârzieri și anulări de zboruri. Recomandările menționează, de asemenea, întreruperi în aprovizionarea cu combustibil în anumite regiuni.

Pe lângă amenințarea atacurilor cu drone, documentul enumeră și alte riscuri legate de șederea în Rusia. Cetățenii germani și cei cu dublă cetățenie germano-rusă au fost avertizați cu privire la riscul de reținere arbitrară și la posibilitățile limitate de acordare a asistenței consulare. Celor care rămân totuși în țară, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă să evite locurile aglomerate, să urmărească cu atenție comunicatele oficiale privind siguranța și să se înregistreze în sistemul de informare în situații de criză ELEFAND.

La sfârșitul anului trecut, Departamentul de Stat al SUA a confirmat pentru Rusia nivelul patru de pericol pentru călătorii și a recomandat cetățenilor săi să se abțină de la vizitarea țării, iar celor care se află deja acolo — „să plece imediat”. Printre principalele riscuri, autoritățile americane menționează conflictul armat în curs dintre Rusia și Ucraina, aplicarea arbitrară a legislației ruse, riscul de reținere și amenințarea potențială a unor acte teroriste.

Editor : A.R.

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