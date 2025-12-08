Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, şi-a exprimat luni scepticismul că impunerea de tarife faţă de China, aşa cum a sugerat preşedintele francez Emmanuel Macron, este calea de urmat dacă Beijingul nu îşi schimbă politica comercială, transmite dpa, preluat de Agerpres.

„Germania nu urmăreşte o politică de protecţionism din principiu. Însă partea chineză trebuie să recunoască că e nevoie să ia măsuri în acest domeniu”, a declarat Wadephul, în timpul unei vizite la Beijing luni.

Tarifele ar trebui considerate ca ultimă măsură, „pentru că, odată ce intri într-un astfel de ciclu, există de obicei un efect de ping-pong ori o spirală de contra-reacţii ulterioare, iar aceasta nu face decât să dăuneze liber-schimbului”, a explicat ministrul german.

După o vizită recentă în China, Macron a vorbit despre perspectiva unor contramăsuri împotriva Chinei dacă aceasta nu va acţiona pentru a modifica balanţa comercială cu Uniunea Europeană, balanţă puternic înclinată în favoarea Beijingului.

„Încerc să le explic chinezilor că surplusul lor comercial nu este sustenabil pentru că ei sunt pe cale să îşi omoare proprii clienţi, mai ales că nu mai importă mult de la noi”, a afirmat Macron pentru ediţia de duminică a cotidianului economic Les Echos.

„Le-am spus că, dacă ei nu răspund, noi, europenii, vom fi forţaţi în lunile următoare să luăm măsuri puternice şi să reducem cooperarea, urmând exemplul Statelor Unite, de pildă prin tarife la produsele chinezeşti”, a adăugat preşedintele francez.

