Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”

Parlamentul Germaniei a anulat un program accelerat de acordare a cetățeniei, reflectând schimbarea rapidă a stării de spirit privind migrația în cea mai mare putere economică din UE, care e avidă de forță de muncă, potrivit The Guardian.

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz s-au angajat în campania electorală din acest an să anuleze legislația, care permitea persoanelor considerate „excepțional de bine integrate” să obțină cetățenia în trei ani în loc de cinci.

„Un pașaport german trebuie să fie o recunoaștere a unui proces de integrare reușit și nu să acționeze ca un stimulent pentru imigrația ilegală”, a declarat ministrul de Interne Alexander Dobrindt în fața Bundestagului.

Restul noii legi a cetățeniei, o realizare emblematică a guvernului social-democrat-liberal-verde condus de fostul cancelar Olaf Scholz, va rămâne intact în ciuda promisiunilor conservatoare de la acea vreme de a anula inovații precum dubla cetățenie și reducerea perioadei de așteptare de la opt la cinci ani.

SPD, acum parteneri minori în coaliția lui Merz, și-a apărat sprijinul pentru schimbare, spunând că această cale rapidă a fost rareori utilizată și că esența liberalizării a rămas.

Din cele 300.000 de naturalizări record din 2024, doar câteva sute au trecut prin acest proces accelerat, planificat inițial ca un stimulent pentru persoanele înalt calificate să aleagă să se stabilească într-o Germanie care suferă de o lipsă acută de forță de muncă.

Candidații trebuie să demonstreze realizări precum o foarte bună cunoaștere a limbii germane, voluntariat sau succes profesional sau academic.

„Germania concurează pentru a obține cele mai bune creiere din lume, iar dacă acești oameni aleg Germania, ar trebui să facem tot posibilul să-i păstrăm”, le-a spus Filiz Polat, membru al Verzilor, parlamentarilor.

Atitudinile față de imigrație s-au deteriorat dramatic în Germania, parțial din cauza presiunii pe care nivelurile ridicate de migrație au pus-o asupra serviciilor locale. Această schimbare a contribuit la propulsarea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe primul loc în unele sondaje.

