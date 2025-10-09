Live TV

Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”

Data publicării:
cladirea parlamentului german
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia images

Parlamentul Germaniei a anulat un program accelerat de acordare a cetățeniei, reflectând schimbarea rapidă a stării de spirit privind migrația în cea mai mare putere economică din UE, care e avidă de forță de muncă, potrivit The Guardian.

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz s-au angajat în campania electorală din acest an să anuleze legislația, care permitea persoanelor considerate „excepțional de bine integrate” să obțină cetățenia în trei ani în loc de cinci.

„Un pașaport german trebuie să fie o recunoaștere a unui proces de integrare reușit și nu să acționeze ca un stimulent pentru imigrația ilegală”, a declarat ministrul de Interne Alexander Dobrindt în fața Bundestagului.

Restul noii legi a cetățeniei, o realizare emblematică a guvernului social-democrat-liberal-verde condus de fostul cancelar Olaf Scholz, va rămâne intact în ciuda promisiunilor conservatoare de la acea vreme de a anula inovații precum dubla cetățenie și reducerea perioadei de așteptare de la opt la cinci ani.

SPD, acum parteneri minori în coaliția lui Merz, și-a apărat sprijinul pentru schimbare, spunând că această cale rapidă a fost rareori utilizată și că esența liberalizării a rămas.

Din cele 300.000 de naturalizări record din 2024, doar câteva sute au trecut prin acest proces accelerat, planificat inițial ca un stimulent pentru persoanele înalt calificate să aleagă să se stabilească într-o Germanie care suferă de o lipsă acută de forță de muncă.

Candidații trebuie să demonstreze realizări precum o foarte bună cunoaștere a limbii germane, voluntariat sau succes profesional sau academic.

„Germania concurează pentru a obține cele mai bune creiere din lume, iar dacă acești oameni aleg Germania, ar trebui să facem tot posibilul să-i păstrăm”, le-a spus Filiz Polat, membru al Verzilor, parlamentarilor.

Atitudinile față de imigrație s-au deteriorat dramatic în Germania, parțial din cauza presiunii pe care nivelurile ridicate de migrație au pus-o asupra serviciilor locale. Această schimbare a contribuit la propulsarea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe primul loc în unele sondaje.

Citește și:

Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen rămâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură...
sorin oprescu
Curtea de Apel București i-a scăzut un an din pedeapsă lui Sorin...
Ultimele știri
Lider UDMR, despre reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce. E de neacceptat
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
Cum a ajuns Chicago epicentrul represiunii militare a lui Donald Trump: „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
temu logo
Germania investighează Temu pentru suspiciuni de manipulare a prețurilor
gas cloud that was released in an industrial plant as a result of an incident in the municipality of Mainaschaff, germany
Un nor de gaz a acoperit două oraşe din Germania. Intervenție de amploare a serviciilor de urgenţă
Scurgere Nord Stream
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Stabbed - Mayoress of Herdecke injured
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă
Dmitri Medvedev.
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am început să mă îndoiesc de mine, să nu mă mai plac". Victoria Beckham, confesiuni dureroase în noul ei...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...