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Germania este ținta unor activități „intense” de spionaj rusesc, avertizează cancelarul Friedrich Merz

Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Mai multe arestări pentru suspiciuni de spionaj în Germania

Cancelarul Friedrich Merz avertizează că Germania este ținta unor activități intense de spionaj, după ce autoritățile au arestat un cetățean ucrainean suspectat că ar fi cules informații despre industria militară germană pentru Rusia. Merz susține că serviciile secrete rusești continuă să fie foarte active pe teritoriul Germaniei și avertizează că noi cazuri de spionaj ar putea ieși la iveală în perioada următoare.

Potrivit autorităților, suspectul, identificat drept Vadym Y., ar fi colectat informații cu caracter militar pe teritoriul Germaniei. Merz a calificat descoperirea acestui caz drept un „succes”, dar a avertizat că amenințarea rămâne ridicată, relatează BBC.

„Să nu ne facem iluzii: activitățile serviciilor de informații rusești în Germania se mențin constant la un nivel ridicat”, a declarat cancelarul Merz.

Parchetul Federal General al Germaniei a anunțat joi că Vadym Y., identificat doar prin prenume și inițiala numelui de familie, conform legislației germane privind protecția datelor personale, ar fi fost în contact cu un serviciu de informații rus, prin intermediul unei alte persoane, cel puțin din iulie 2025.

Potrivit procurorilor, cetățeanul ucrainean ar fi colectat informații inclusiv despre „producția de vehicule blindate, muniție și explozibili”. Suspectul urmează să fie prezentat vineri în fața unui judecător.

Mai multe arestări pentru suspiciuni de spionaj în Germania

Mai multe persoane suspectate că acționau în numele Rusiei sau al altor puteri străine au fost arestate anul acesta în Germania. De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022, Germania a devenit unul dintre principalii furnizori europeni de armament pentru Kiev.

În ianuarie, o femeie a fost arestată la Berlin, fiind suspectată că ar fi colectat informații pentru un ofițer de informații de la Ambasada Rusiei.

Printre persoanele arestate anul acesta se numără și o româncă și un cetățean ucrainean, acuzați că ar fi spionat o persoană care furniza drone din Germania către Ucraina, potrivit Parchetului Federal.

De asemenea, August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe, a fost arestat la începutul acestei luni, fiind suspectat de spionaj, trădare și obținerea de informații clasificate în beneficiul unei puteri străine. Anchetatorii nu au precizat ce state ar fi fost implicate. Hanning a condus Serviciul Federal de Informații (BND) între 1998 și 2005, iar ulterior a lucrat în calitate de consultant privat.

Poliția l-a arestat și pe Manfred D., fost angajat al BND, acuzat că i-ar fi transmis lui Hanning aproximativ 2.000 de documente clasificate în schimbul unor sume de bani.

Aflat joi la o conferință în Muntenegru, cancelarul Friedrich Merz a avertizat că asemenea cazuri ar putea deveni tot mai frecvente. „Probabil vom vedea mai multe astfel de cazuri în lunile și anii următori”, a declarat el.

Editor : M.I.

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