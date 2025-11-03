Live TV

Germania face un pas important către serviciul militar obligatoriu. Șeful armatei a cerut evaluarea tuturor tinerilor

Flag,Of,Germany,On,Military,Uniform.,Army,,Armed,Forces,,Soldiers.
Armata germană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Şeful marelui stat-major al forţelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru un eventual serviciu militar.

Într-un dialog difuzat de grupul de presă RND, generalul cu cea mai mare funcţie din Germania a susţinut că demersul este necesar pentru a nu se pierde vremea în caz de urgenţă în apărare.

"Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom şti cine e disponibil şi pe cine putem chema într-o situaţie de apărare, pe care dorim să o prevenim", a spus Breuer, informează luni dpa, potrivit Agerpres.

Şi ministrul apărării, Boris Pistorius, susţine evaluarea la scară naţională a tuturor tinerilor germani, menţionează dpa.

Breuer a avertizat că efectuarea evaluărilor abia când se produce o criză ar irosi timp preţios. "Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situaţia de securitate şi ameninţarea în anii următori", a adăugat el.

Noua lege germană privind serviciul militar, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, prevede inţial doar voluntariatul ca modalitate de suplimentare a efectivelor. Deputaţii din coaliţia guvernamentală au propus tragerea la sorţi a tinerilor în vederea evaluării, iar ulterior alegerea tot în mod aleatoriu a celor selectaţi pentru serviciul militar obligatoriu, dacă numărul de voluntari este insuficient.

Potrivit generalului citat, forţele armate nu trebuie să îşi limiteze opţiunile operaţionale. El a insistat asupra importanţei voluntariatului, dar a arătat că, "dacă numărul de voluntari este insuficient şi înrolarea obligatorie este decisă de guvern şi parlament, îi vom selecta pe cei mai calificaţi şi motivaţi", pe baza necesităţilor reale, nu aleatoriu.

El a subliniat şi importanţa timpului: "Până la sfârşitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forţă activă puternică, ci şi de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare şi pentru a-i descuraja pe adversarii potenţiali".

