Germania în criză socială: rata sărăciei urcă la un nivel record, milioane de oameni sunt afectați

Rata sărăciei din Germania a crescut la un nivel record de 16,1% în 2025, astfel că aproximativ 13,3 milioane de persoane sunt clasificate oficial drept sărace, conform unui raport publicat marţi de Paritatische, un grup care reuneşte mai multe organizaţii caritabile, transmite DPA, citată de Agerpres.



Rata sărăciei a crescut de la 15,5% în 2024 şi a atins cel mai ridicat nivel de când au început să fie colectate date statistice, a subliniat asociaţia, citând datele oficiale publicate la începutul acestui an.



Conform definiţiei Uniunii Europene, persoanele sunt considerate expuse riscului de sărăcie dacă venitul lor este sub 60% din media naţională. În Germania, acest prag era de 1.446 de euro pe lună pentru o gospodărie cu o singură persoană şi de 3.036 de euro pentru o gospodărie cu doi adulţi şi doi copii sub 14 ani.



Grupul Paritatische a subliniat că majorarea din 2025 a inversat un declin înregistrat între 2020 şi 2023 şi arată spre o agravare a disparităţilor sociale.



Cele mai scăzute rate ale sărăciei se înregistrează în landurile sudice Bavaria şi Baden-Wurttemberg, cele mai puternice economii regionale ale Germaniei, unde se situează la 12,6%, respectiv, 13,2%.



Persoanele în vârstă se numărat printre grupurile cele mai afectate, aproape una din cinci persoane în vârstă de 65 de ani sau peste fiind clasificată drept săracă sau expusă riscului de sărăcie.

Gospodăriile formate dintr-o singură persoană, părinţii singuri şi persoanele cu niveluri mai scăzute de educaţie au fost, de asemenea, afectate în mod disproporţionat, autorii raportului afirmând că sărăcia este în creştere, în special în rândul grupurilor care se confruntă cu dezavantaje structurale şi acces limitat la piaţa muncii.



Patru din cinci persoane afectate de sărăcie nu erau angajate. Conform raportului, 70% dintre cei care trăiesc în sărăcie erau cetăţeni germani, în timp ce 30% deţineau cetăţenie străină.



Raportul subliniază că multe gospodării se luptau să acopere cheltuielile zilnice. Aproximativ 6,9% din populaţia Germaniei nu avea anul trecut venituri suficiente pentru a-şi acoperi costurile obişnuite de trai, inclusiv facturile mai mari la energie şi înlocuirea electrocasnicelor de bază.

Editor : C.A.