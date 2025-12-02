Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor

Germania va lansa o nouă unitate federală, de combatere a dronelor, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la numărul tot mai mare de vehicule fără pilot suspecte care survolează bazele militare şi infrastructura critică, a anunţat marţi ministrul de interne Alexander Dobrindt, relatează POLITICO.

Unitatea va face parte din divizia naţională de operaţiuni speciale a poliţiei federale şi va fi instruită şi certificată special pentru detectarea şi neutralizarea dronelor, a declarat Dobrindt la un eveniment organizat în afara Berlinului.

Unitatea va ajunge în cele din urmă la 130 de ofiţeri, dislocaţi în toată Germania şi mobilizaţi rapid în zonele critice, atunci când este necesar.

Germania are un buget de peste 100 de milioane de euro pentru acest an şi anul viitor dedicat tehnologiei anti-drone, a declarat ministrul. Sistemele includ senzori şi dispozitive de bruiaj concepute pentru a perturba semnalele dronelor ostile, cu capacitatea de a le intercepta sau doborî, dacă este necesar.

„Este un semnal important că ne confruntăm cu ameninţări hibride”, a declarat Dobrindt. „Creăm o misiune clară de detectare, interceptare şi, da, şi de doborâre a dronelor, atunci când este necesar. Nu putem accepta ca ameninţările hibride, inclusiv dronele, să devină un pericol pentru securitatea noastră”, a punctat ministrul, citat de News.ro.

Dobrindt a declarat că Germania va achiziţiona sisteme de la producători germani şi israelieni, urmând ca în lunile următoare să se efectueze achiziţii suplimentare.

În această săptămână, miniştrii de interne ai landurilor federale germane vor decide dacă vor înfiinţa un centru comun federal-statal de combatere a dronelor, care să reunească forţele de poliţie federale şi statale şi armata pentru a coordona detectarea şi răspunsul.

Noua unitate a Berlinului reprezintă cea mai importantă măsură luată până acum în direcţia creării unei capacităţi naţionale permanente de combatere a dronelor. Agenţiile de securitate germane au urmărit sute de zboruri suspecte ale dronelor în acest an, inclusiv în apropierea cazarmelor, a instalaţiilor navale şi a infrastructurii critice.

Oficialii avertizează că dronele mici, disponibile în comerţ, sunt utilizate din ce în ce mai mult în Europa pentru spionaj, testarea sistemelor de apărare şi operaţiuni hibride. Unele guverne europene au arătat cu degetul spre Rusia, dar până acum nu există dovezi.

Aeroporturile din întreaga Europă au fost, de asemenea, nevoite să se închidă din cauza zborurilor dronelor. Luna trecută, Marea Britanie, Franţa şi Germania au trimis personal şi echipamente pentru a ajuta Belgia să combată incursiunile dronelor în jurul instalaţiilor sensibile.

Multe ţări încearcă să găsească o soluţie pentru a face faţă dronelor într-un mod sigur şi legal, deoarece doborârea lor ar putea pune în pericol persoanele aflate la sol.

