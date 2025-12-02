Live TV

Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor

Data publicării:
Alexander Dobrindt face declaratii
Ministrul de interne din Germania, Alexander Dobrindt. Foto: Profimedia

Germania va lansa o nouă unitate federală, de combatere a dronelor, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la numărul tot mai mare de vehicule fără pilot suspecte care survolează bazele militare şi infrastructura critică, a anunţat marţi ministrul de interne Alexander Dobrindt, relatează POLITICO.

Unitatea va face parte din divizia naţională de operaţiuni speciale a poliţiei federale şi va fi instruită şi certificată special pentru detectarea şi neutralizarea dronelor, a declarat Dobrindt la un eveniment organizat în afara Berlinului.

Unitatea va ajunge în cele din urmă la 130 de ofiţeri, dislocaţi în toată Germania şi mobilizaţi rapid în zonele critice, atunci când este necesar.

Germania are un buget de peste 100 de milioane de euro pentru acest an şi anul viitor dedicat tehnologiei anti-drone, a declarat ministrul. Sistemele includ senzori şi dispozitive de bruiaj concepute pentru a perturba semnalele dronelor ostile, cu capacitatea de a le intercepta sau doborî, dacă este necesar.

„Este un semnal important că ne confruntăm cu ameninţări hibride”, a declarat Dobrindt. „Creăm o misiune clară de detectare, interceptare şi, da, şi de doborâre a dronelor, atunci când este necesar. Nu putem accepta ca ameninţările hibride, inclusiv dronele, să devină un pericol pentru securitatea noastră”, a punctat ministrul, citat de News.ro.

Dobrindt a declarat că Germania va achiziţiona sisteme de la producători germani şi israelieni, urmând ca în lunile următoare să se efectueze achiziţii suplimentare.

În această săptămână, miniştrii de interne ai landurilor federale germane vor decide dacă vor înfiinţa un centru comun federal-statal de combatere a dronelor, care să reunească forţele de poliţie federale şi statale şi armata pentru a coordona detectarea şi răspunsul.

Noua unitate a Berlinului reprezintă cea mai importantă măsură luată până acum în direcţia creării unei capacităţi naţionale permanente de combatere a dronelor. Agenţiile de securitate germane au urmărit sute de zboruri suspecte ale dronelor în acest an, inclusiv în apropierea cazarmelor, a instalaţiilor navale şi a infrastructurii critice.

Oficialii avertizează că dronele mici, disponibile în comerţ, sunt utilizate din ce în ce mai mult în Europa pentru spionaj, testarea sistemelor de apărare şi operaţiuni hibride. Unele guverne europene au arătat cu degetul spre Rusia, dar până acum nu există dovezi.

Aeroporturile din întreaga Europă au fost, de asemenea, nevoite să se închidă din cauza zborurilor dronelor. Luna trecută, Marea Britanie, Franţa şi Germania au trimis personal şi echipamente pentru a ajuta Belgia să combată incursiunile dronelor în jurul instalaţiilor sensibile.

Multe ţări încearcă să găsească o soluţie pentru a face faţă dronelor într-un mod sigur şi legal, deoarece doborârea lor ar putea pune în pericol persoanele aflate la sol.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte.
Reacția NATO la incursiunile cu drone din România: „Progresăm rapid și primim ajutor, și din partea Ucrainei”
Gloanțe
Germania: Hoții au furat 20.000 de cartușe militare dintr-un camion nepăzit, în timp ce șoferul dormea la hotel
Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din orașul Proletarsk din regiunea Rostov
Depozitul de petrol din Livni, Rusia, în flăcări după un atac ucrainean cu drone
donald tusk friedrich merz berlin
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din timpul ocupației Poloniei
Drone doborate
Rușii își modifică iar dronele Shahed. Metoda prin care Vladimir Putin vrea să dea jos toată aviația ucraineană de vânătoare
Recomandările redacţiei
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
Oamenii din Prahova vor sta fără apă încă o săptămână. Problemele ar...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va...
diana buzoianu harta
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
senat
Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în...
Ultimele știri
VIDEO Un autobuz care circulă fără șofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
Nicușor Dan a promulgat o lege care introduce o nouă declarație obligatorie pentru parlamentari. Ce este Registrul Transparenței
Bloomberg: Firmele americane cumpără pământurile rare de care Europa are nevoie pentru a se reînarma
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Un român câștiga într-o zi cât alții într-un an, dar a ”gafat”: ”Să vezi că mă împușcă” / ”Când sunteți toți...
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...