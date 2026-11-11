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Germania interzice dronele și mașinile chinezești în bazele militare. De ce sunt considerate risc de securitate în tot mai multe țări

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Drone Training in the German Armed Forces
Dronă folosită la instruirea militarilor germani, la un centru de pregătire al Bundeswehr. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Tehnologia chineză, tot mai restricționată în bazele militare Mașinile inteligente, un posibil instrument de spionaj

Germania interzice dronele comerciale fabricate în China în bazele militare și în poligoanele de antrenament, pe fondul temerilor că acestea ar putea fi folosite pentru spionaj, relatează Der Spiegel. Decizia vine în contextul în care tot mai multe state occidentale impun restricții asupra tehnologiei chinezești, invocând riscul ca informații sensibile să ajungă la Beijing.

Interdicția impusă de Germania, care intră în vigoare imediat, vine după ce armata americană a interzis accesul vehiculelor electrice produse de compania chineză BYD în baza aeriană Kadena, situată pe insula japoneză Okinawa, scrie The Guardian. Kadena, cea mai mare bază a Forțelor Aeriene americane din Asia de Est, ar avea un rol direct în gestionarea unei eventuale crize care ar implica China, Rusia sau Coreea de Nord.

Publicația germană Der Spiegel relatează că dronele, achiziționate în ultimii ani de unitățile militare prin proceduri cu un control birocratic limitat, sunt retrase din serviciu cât mai rapid posibil. Ministerul german al Apărării nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Comandanții primiseră permisiunea de a cumpăra drone în baza unei strategii adoptate în 2024, care includea o „listă albă” a sistemelor autorizate. Printre acestea se numărau și mai multe modele produse de compania chineză DJI, cel mai mare producător de drone din lume.

Întrucât nu există o evidență centralizată a achizițiilor efectuate de fiecare unitate militară, armata este nevoită să impună o interdicție generală, potrivit Der Spiegel.

Tehnologia chineză, tot mai restricționată în bazele militare

În februarie, Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în instalațiile sale militare, din cauza temerilor că senzorii instalați la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea unor date sensibile.

Armata poloneză a precizat că vehiculele chinezești ar putea primi totuși acces în obiectivele securizate dacă anumite funcții sunt dezactivate și dacă sunt respectate măsurile suplimentare de protecție prevăzute de regulile de securitate ale fiecărei instalații.

„Aceste vehicule reprezintă un risc inacceptabil, care nu poate fi eliminat, pentru personalul nostru și pentru misiunea noastră”, a declarat locotenent-colonelul Alli Stormer, purtătoare de cuvânt a Forțelor Aeriene americane, la anunțarea interdicției privind accesul vehiculelor BYD în baza aeriană Kadena.

Oficialii militari americani nu au identificat o amenințare concretă, însă măsura face parte dintr-un set mai amplu de restricții privind tehnologiile inteligente chinezești integrate în automobile, telefoane mobile și alte dispozitive, despre care autoritățile se tem că ar putea fi folosite pentru a-și spiona utilizatorii.

Mașinile inteligente, un posibil instrument de spionaj

Într-un avertisment de securitate emis în septembrie, guvernul olandez a atras atenția că funcțiile inteligente integrate în automobilele moderne, inclusiv microfoanele, camerele video și sistemele de localizare GPS, ar putea fi exploatate de state ostile pentru activități de spionaj.

Avertismentul Serviciului General de Informații și Securitate al Țărilor de Jos nu a menționat explicit anumite țări sau companii producătoare. Acesta a venit după informațiile apărute anul trecut potrivit cărora companii britanice din industria apărării, care lucrează pentru guvernul Regatului Unit, și-ar fi avertizat angajații să nu își conecteze sau asocieze telefoanele mobile cu automobile electrice fabricate în China, de teama că Beijingul ar putea extrage date sensibile din dispozitive.

Săptămâna trecută, un grup de europarlamentari a cerut Comisiei Europene să analizeze dacă automobilele BYD reprezintă o amenințare la adresa securității și dacă ar trebui să facă obiectul unor restricții, inclusiv excluderea lor din achizițiile publice.

Într-o serie de întrebări scrise, 14 eurodeputați au solicitat ca agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică să evalueze nivelul amenințării și să ia în considerare includerea BYD pe o listă a furnizorilor cu risc ridicat.

Eurodeputatul francez François Kalfon, care coordonează inițiativa, a amintit în introducerea întrebărilor că legea națională a Chinei privind informațiile, adoptată în 2017, obligă companiile să coopereze cu statul.

„Prin urmare, permiterea accesului vehiculelor conectate provenite din țări terțe la infrastructura europeană sensibilă reprezintă un risc de securitate inacceptabil”, a scris acesta.

Într-un comunicat, BYD a transmis că datele procesate sau stocate, fie în cloud, fie în interiorul vehiculelor, nu pot fi accesate de la distanță din China și că utilizatorii păstrează controlul asupra propriilor informații. „BYD Europe nu pune astfel de date la dispoziția entităților BYD sau a unor terțe părți din China”, a precizat compania.

Restricțiile privind tehnologia chineză în instalațiile militare occidentale nu sunt o noutate. În 2018, Departamentul american al Apărării a interzis utilizarea telefoanelor inteligente produse de companiile chineze Huawei și ZTE în bazele militare americane din întreaga lume, invocând riscuri de securitate.

Editor : M.I.

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