Germania investește masiv în energia verde, dar are unele dintre cele mai mari prețuri din UE. Ce loc ocupă România

În 2025, Germania a produs mai multă energie electrică din surse solare și eoliene decât orice altă țară din UE - însă prețurile sale rămân legate de combustibilii fosili, ale căror costuri sunt volatile. Gospodăriile germane plătesc cu aproximativ o treime mai mult pentru energia electrică decât media UE, în ciuda eforturilor impresionante depuse de țară pentru a renunța la combustibilii fosili, anunță Euronews.

Potrivit grupului de reflecție în domeniul energiei Ember, Germania este unul dintre „liderii mondiali” în ceea ce privește utilizarea energiei eoliene și solare, 59 % din energia electrică provenind din surse curate în 2025.

De la introducerea legii sale istorice privind energia regenerabilă (Erneuerbare-Energien-Gesetz) în 2000, ponderea energiei eoliene și solare în producția totală a țării a crescut vertiginos de la mai puțin de 2% la aproape 45% anul trecut.

În același timp, cărbunele - care este adesea descris ca fiind cea mai „murdară” formă de energie - a scăzut de la furnizarea a mai mult de jumătate din energia electrică a Germaniei la doar 21%.

„În 2025, Germania a generat mai multă energie electrică din surse eoliene și solare decât orice alt stat membru al UE și a reprezentat peste un sfert din producția totală de energie eoliană și solară a blocului comunitar”, afirmă Ember.

Cu toate acestea, o nouă analiză realizată de firma de energie 1KOMMA5° sugerează că Germania se confruntă în continuare cu unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie electrică din UE.

Soluția? Mai multe surse regenerabile.

Clasamentul prețurilor la energie electrică în UE

Pe baza datelor Eurostat privind prețurile energiei electrice pentru a doua jumătate a anului 2025, 1KOMMA5° estimează că media UE se situează la 0,29 € pe kilowatt-oră (kWh), inclusiv taxe și impozite - însă în Germania, gospodăriile plătesc în medie 0,39 €/kWh.

Pentru o gospodărie tipică cu o singură persoană (n.r. care consumă 1.500 kWh), prețurile ridicate ale energiei electrice din Germania înseamnă că gospodăriile vor plăti aproximativ 150 de euro pe an în comparație cu media UE - sau 500 de euro în plus pentru o familie cu un consum de energie electrică de 5.000 kWh.

Cu toate acestea, Irlanda, care a renunțat oficial la producția de energie pe bază de cărbune în 2025, se află în fruntea clasamentului, cu prețuri ale energiei electrice extrem de ridicate, de 0,40 €/kWh.

Iată clasamentul complet al UE:

Irlanda: 0,40 € Germania: 0,39 € Belgia: 0,35 € Danemarca: 0,33 € Austria: 0,33 € Cehia: 0,32 € Italia: 0,30 € România: 0,29 € Cipru: 0,28 € Suedia: 0,27 € Polonia: 0,27 € Spania: 0,27 € Luxemburg: 0,27 € Franța: 0,26 € Olanda: 0,26 € Letonia: 0,25 € Portugalia: 0,24 € Grecia: 0,24 € Estonia: 0,23 € Finlanda: 0,23 € Slovenia: 0,21 € Lituania: 0,20 € Slovacia: 0,19 € Croația: 0,17 € Bulgaria: 0,14 € Malta: 0,13 € Ungaria: 0,11 €

De ce este prețul energiei electrice atât de ridicat în Germania?

În ciuda boomului energiei regenerabile din Germania, prețul energiei electrice rămâne legat de combustibilii fosili volatili din cauza a ceea ce se numește principiul ordinii de merit. Acesta asigură că prețurile energiei electrice se bazează pe cea mai scumpă centrală electrică încă necesară pentru a satisface cererea.

Așadar, dacă necesarul de energie electrică al Germaniei nu poate fi acoperit exclusiv de energie curată, surse mai scumpe și poluante, precum cărbunele sau gazul, intră în scenă.

Creșterea ponderii energiilor regenerabile poate rezolva această problemă, așa cum s-a dovedit în Spania - unde dezvoltarea energiei eoliene și solare a redus influența generatoarelor pe bază de combustibili fosili asupra prețului energiei electrice cu 75% începând din 2019.

Deși Spania avea o pondere similară a energiei eoliene și solare în producția de energie electrică cu cea a Germaniei în 2025, alte surse curate, precum energia hidroelectrică și nucleară, au redus semnificativ dependența țării de combustibilii fosili. Anul trecut, energia curată a reprezentat 75% din producția de energie electrică a Spaniei, comparativ cu 59% în Germania.

Sursa foto: 1KOMMA5°

Cu toate acestea, contextul general este esențial. Conform raportului „Clean Power Progress” al Montel, mixul energetic al Germaniei a suferit o transformare radicală în urma renunțării la energia nucleară.

În 2022, producția de energie nucleară - care este adesea clasificată drept energie curată, în ciuda preocupărilor de mediu legate de deșeurile nocive – a reprezentat 6,6% din producția totală de energie a Germaniei.

„Eliminarea acestei surse de energie stabilă și cu emisii reduse de carbon a creat un deficit considerabil care trebuia acoperit rapid, fie prin producția de energie din combustibili fosili, fie prin accelerarea dezvoltării energiilor regenerabile”, se arată în raport.

În urma creșterii rapide a energiei eoliene și solare, experții afirmă că „noul impuls” al Germaniei ar putea deveni mai evident în 2026, pe măsură ce înlocuirea combustibililor fosili continuă să concureze cu cererea.

De ce irosește Germania energia curată?

Dar, după cum subliniază Jannik Schall, cofondator al 1KOMMA5°: „Germania nu are prea multă energie eoliană și solară ieftină, ci prea puțină flexibilitate în sistem.”

Anul trecut, Germania a cheltuit 435 de miliarde de euro pe reducerea energiei regenerabile. Aceasta implică oprirea intenționată a producției de energie electrică în zonele cu surplus de ofertă și creșterea ofertei în alte părți. Se acordă compensații furnizorilor care nu își pot introduce energia electrică în rețeaua energetică a țării, iar producătorilor li se acordă plăți de echilibrare necesare pentru a acoperi deficitul de aprovizionare.

Restricționarea are loc frecvent atunci când o țară se bucură de condiții ideale pentru energia solară și eoliană - cum ar fi zilele însorite și vântoase -, ceea ce duce la producerea unei cantități de energie electrică mai mari decât poate suporta rețeaua.

Atunci când oferta depășește cererea, acest lucru poate duce la prețuri negative la energie.

Rezolvarea acestei probleme nu este deloc ușoară, întrucât rețeaua energetică europeană nu a fost concepută având în vedere boom-ul energiilor regenerabile, ci este adaptată pentru centrale situate central. Acest lucru înseamnă că energia eoliană și solară, care sunt produse de obicei în zone izolate, nu ajung adesea la locuințe și birouri.

Sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) au fost promovate ca o soluție miraculoasă pentru a remedia această problemă și pot contribui la prevenirea risipei unor cantități uriașe de energie curată.

Conform unui raport al Solar Power Europe din 2026, în ciuda unei creșteri de zece ori a parcului de baterii al UE începând cu 2021, ajungând astăzi la peste 77 GWh, Europa rămâne „departe de nivelul la care ar trebui să se afle”.

Pentru a-și îndeplini obiectivele pentru 2030, UE trebuie să repete încă o dată creșterea de zece ori - extinzând stocarea în baterii la 750 GWh în următorii cinci ani. Cinci piețe din UE au furnizat peste 60% din toată capacitatea nouă a sistemelor BESS în 2025, Germania și Italia conducând cursa.

Taxele costisitoare din Germania

Prețurile energiei electrice din Germania sunt, de asemenea, influențate enorm de taxele și impozitele costisitoare pentru rețea.

1KOMMA5° a constatat că gospodăriile ar plăti doar 0,26 €/kWh dacă nu ar exista aceste taxe. Acest lucru ar face ca prețurile la energie electrică să fie mai mici decât în Belgia, Luxemburg și Țările de Jos.

„Am putea reduce semnificativ taxele de rețea dacă, de exemplu, s-ar evita mai bine măsurile de redispecerizare, adică oprirea sau pornirea pe termen scurt a centralelor electrice”, adaugă Schall.

„În loc să se oprească centralele de producție pentru a compensa, un sistem de control inteligent permite transferul anticipat al volumelor de energie electrică între sistemele de stocare și consumatorii flexibili. Pe termen lung, acest lucru reduce costurile rețelei pentru toată lumea.”

Citește și:

Cum a ajuns România să vândă ieftin energie în Bulgaria și să o reimporte de 7 ori mai scump. „Rezultatul unei proaste planificări”

Editor : C.A.