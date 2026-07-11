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Germania investighează un posibil sabotaj feroviar. Un grup de extremă stânga a revendicat atacul

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Imagine cu stema poliției din Berlin
Foto: Profimedia
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Poliţia germană investighează un nou posibil act de sabotaj asupra unei axe feroviare importante care leagă oraşele Koln şi Dusseldorf, în vestul Germaniei, care a perturbat traficul şi a fost revendicat de un grup de extremă stângă, relatează AFP și Agerpres.

Vineri dimineaţă, tehnicienii au observat un incendiu la un mănunchi de cabluri în apropierea unei gări din Leverkusen, un oraş situat în apropiere de Koln, a anunţat poliţia într-un comunicat difuzat sâmbătă după-amiază.

Pagubele materiale au provocat perturbări ale serviciilor companiei feroviare Deutsche Bahn (DB) pe această axă aglomerată din Renania de Nord-Westfalia, landul cel mai populat al Germaniei.

Anchetatorii pornesc de la ipoteza că incendiul a fost provocat în mod intenţionat, iar o motivaţie politică nu poate fi exclusă în acest stadiu, mai ales că o scrisoare de revendicare a fost publicată online, a adăugat poliţia.

În acea scrisoare, postată sâmbătă dimineaţă pe platforma online de extremă stângă Indymedia, un grup autointitulat „Kommando Angry Birds” revendică acţiunea de sabotaj asupra liniei de cale ferată de la nord de Leverkusen şi detaliază modul de operare.

Acelaşi grup afirmă că este motivat de lupta împotriva „tehnologiei industriale”, despre care consideră că ameninţă umanitatea, şi a revendicat în septembrie anul trecut un sabotaj în aceeaşi zonă.

Reţeaua feroviară germană a fost în ultimele luni ţinta unei serii de acte de sabotaj, majoritatea neelucidate până în prezent.

Germania este astfel în alertă în faţa tentativelor de sabotaj, a campaniilor de „dezinformare” şi a atacurilor cibernetice, atribuite în special Rusiei.

Raportul anual al serviciului de contraspionaj german, publicat la sfârşitul lunii iunie, avertizează totodată cu privire la activităţile spionajului chinez, ale teroriştilor islamişti suspectaţi că sunt sprijiniţi de Iran şi ale neonaziştilor violenţi.

Editor : Ș.A.

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