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Video Germania învinovățește Rusia pentru tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig: „Se încadrează în modelul cunoscut”

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Polițiștii efectuează cercetări în zona situată în afara pistei de decolare nordică, pe teritoriul aeroportului Leipzig/Halle. Foto: Profimedia
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Germania a afirmat că Rusia este responsabilă pentru atacul cu dronă de luna trecută de la aeroportul din Leipzig. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a afirmat că „tentativa de atac se încadrează în modelul cunoscut al operațiunilor hibride rusești din Europa”, relatează The Guardian.

În deschiderea conferinței de presă, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a precizat că ceea ce urmează să spună a făcut obiectul unor consultări aprofundate cu Consiliul de Securitate Națională al guvernului și cu cabinetul, inclusiv cu cancelarul Friedrich Merz.

El a explicat că agențiile de securitate germane monitorizează de ceva timp „un nivel ridicat de amenințare” generat de activități hibride desfășurate în Germania și în întreaga regiune europeană.

Totodată, Dobrindt a susținut că informațiile obținute de serviciile de informații germane și de partenerii acestora indică implicarea Rusiei.

Menționând configurația dronei și diverse componente utilizate, Dobrindt a declarat în mod specific că „mijloacele folosite pentru comiterea actului” de sabotaj din Leipzig „ne sunt cunoscute din alte operațiuni hibride desfășurate de Rusia și din războiul pe care acesta îl poartă împotriva Ucrainei”.

Oficialul a precizat că „tentativa de atac de la Aeroportul din Leipzig din 4 august se încadrează în modelul cunoscut al operațiunilor hibride rusești din Europa”.

El a spus în mod direct că „guvernul german concluzionează, prin urmare, că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid din Leipzig din 4 august”. Totodată, Dobrindt a mai declarat că Germania privește incidentul de la Leipzig „nu ca pe un caz izolat, ci ca parte a unui context mai larg de acțiuni hibride”.

Acesta a explicat că guvernul se așteaptă ca Germania să rămână o țintă pentru noi atacuri hibride din partea Rusiei, inclusiv pentru încercări de a provoca pagube semnificative.

Conform spuselor sale, guvernul „recunoaște necesitatea evidentă a unui răspuns adecvat și necesar”. „Vreau să fiu clar: nu suntem în război, dar suntem ținta zilnică a unui război hibrid”.

În aceeași ordine de idei, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că acțiunile Rusiei „se înscriu într-o lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

El a precizat: „Germania nu face excepție”. Wadephul a susținut că, din păcate, Rusia nu dă dovadă de nicio disponibilitate de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei și de a căuta o reconciliere cu Occidentul.

Astfel, acesta a anunțat că consulatul rus din Bonn va fi închis ca măsură de represalii pentru atac, la fel ca și Casa Rusă a Științei și Culturii din Berlin. Wadephul a transmis că ambasadorul rus a fost convocat pentru a fi informat cu privire la aceste decizii.

Germania va milita, de asemenea, pentru sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, controale la intrare pentru cetățenii ruși și o presiune sporită asupra așa-numitei flote fantomă.

După anunțul Berlinului, Mark Rutte a reacționat și a transmis că „dovezile sunt clare”. Șeful NATO a precizat că încercările Moscovei „de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua”.

Pe 4 august, o dronă a fost descoperită lângă un avion cargo ucrainean Antonov, pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit anchetatorilor, aceasta era echipată cu explozibili și avea scopul de a ataca aeronava. Cu toate acestea, detonatorul era aparent defect.

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Editor : A.M.G.

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