Live TV

Germania își pregătește spionii pentru un scenariu în care SUA ar opri schimbul de informații

Data publicării:
13.02.2026, Berlin - Deutschland. Bundesnachrichtendienst am Abend. *** 13 02 2026, Berlin Germany Federal Intelligence
serviciul de informații externe BND este mult mai limitat juridic decât agențiile similare din alte țări. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
BND și moștenirea nazistă „Un joc fără reguli”

Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe, în contextul temerilor că Statele Unite ar putea opri sau condiționa schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură. Guvernul de la Berlin ia în calcul extinderea atribuțiilor spionilor germani și relaxarea restricțiilor impuse după al Doilea Război Mondial, astfel încât țara să poată acționa mai autonom într-un mediu de securitate tot mai instabil.

Planul vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale liderilor germani și europeni că președintele american Donald Trump ar putea suspenda schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură, sau ar putea folosi această dependență ca instrument de presiune, relatează POLITICO.

„Vrem să continuăm să colaborăm strâns cu americanii”, a declarat Marc Henrichmann, președintele comisiei speciale din Bundestag care supraveghează serviciile de informații. „Dar dacă un președinte [american], oricine ar fi acesta, decide în viitor să meargă singur, fără europeni (…) atunci trebuie să fim capabili să ne descurcăm pe cont propriu.”

Liderii germani consideră că nevoia este deosebit de urgentă în cazul lor, unde serviciul de informații externe BND este mult mai limitat juridic decât agențiile similare din alte țări. Aceste restricții provin din protecțiile deliberate introduse după al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.

Însă aceste limitări au avut ca efect secundar o dependență accentuată de SUA în materie de informații, ceea ce este acum perceput ca un potențial risc. „În domeniul informațiilor apare mereu întrebarea: ce îmi oferi tu, ce îți ofer eu?”, a spus Henrichmann. „Iar dacă Germania este doar un beneficiar, riscul este pur și simplu prea mare.”

Thorsten Frei, oficial din Cancelarie care coordonează reforma serviciilor de informații, a comparat aceste planuri cu „Zeitenwende” („momentul istoric de cotitură”) anunțat de fostul cancelar Olaf Scholz după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Atunci, Berlinul a anunțat investiții majore pentru consolidarea armatei. O schimbare similară, a spus Frei, „trebuie aplicată acum și serviciilor noastre de informații”.

BND și moștenirea nazistă

BND a fost fondat în 1956 cu limitări legale menite să prevină repetarea abuzurilor Gestapo și SS deși, la acel moment, mulți dintre agenți erau foști naziști. Pentru a separa strict BND de poliție și pentru a preveni ingerințele în afacerile interne, agenția a fost plasată sub supravegherea Cancelariei și supusă unui mecanism strict de control parlamentar. Atribuțiile sale au fost limitate la colectarea și analizarea informațiilor, fără capacitatea legală de a interveni direct pentru a contracara amenințări.

Aceste restricții persistă până în prezent. De exemplu, spionii germani pot descoperi prin supraveghere planuri privind un atac cibernetic iminent, dar sunt aproape lipsiți de putere pentru a-l opri pe cont propriu. Pot intercepta conversații sub control juridic strict, însă nu pot desfășura acte de sabotaj pentru a neutraliza o amenințare identificată.

„Dacă există atacuri asupra Germaniei, nu este suficient doar să privim; trebuie să fim capabili să ne apărăm”, a declarat Frei. „Toate celelalte țări din lume care au servicii de dimensiuni similare fac acest lucru.”

Din cauza limitărilor sale, Germania s-a bazat în mare măsură pe informațiile furnizate de SUA pentru a preveni atacuri. De exemplu, SUA au avertizat asupra unui presupus complot rusesc de asasinare a directorului Rheinmetall și asupra unui plan al unui cetățean cecen de a ataca ambasada Israelului la Berlin. Potrivit unui raport al publicației Bild, doar aproximativ 2% dintre avertizările privind amenințări teroriste provin de la BND.

Această dependență puternică de SUA i-a determinat pe unii lideri germani să avertizeze că alianța cu Washingtonul trebuie păstrată cât mai mult posibil, chiar dacă Berlinul încearcă să devină mai puțin dependent.

Fără schimbul de informații cu SUA, „suntem lipsiți de apărare”, a declarat ministrul de externe Johann Wadephul într-un interviu radio. „Aceasta este realitatea pură.”

„Un joc fără reguli”

Oficialii germani au fost zdruncinați când Washingtonul a suspendat temporar schimbul de informații cu Ucraina pentru a exercita presiuni în cadrul negocierilor de pace cu Rusia, măsură care a afectat capacitatea militară a Kievului.

Ulterior, Merz a promis creșterea semnificativă a capacităților BND. „Vechea certitudine s-a erodat, regulile testate nu mai sunt valabile”, a spus el. „Având în vedere responsabilitatea noastră în Europa, BND trebuie să opereze la cel mai înalt nivel.”

Guvernul Merz a majorat bugetul BND cu aproximativ 26%, la 1,51 miliarde de euro în acest an. Cancelarul dorește, de asemenea, relaxarea regulilor privind protecția datelor, permițând utilizarea inteligenței artificiale și a recunoașterii faciale. Totuși, anumite restricții vor rămâne în vigoare.

Extinderea atribuțiilor BND va depinde de declararea unei „situații speciale de informații” de către Consiliul Național de Securitate, cu aprobarea a două treimi dintre membrii comisiei parlamentare competente. Mulți parlamentari din coaliția de guvernare consideră însă că modificările vor întări semnificativ capacitatea Germaniei de a se apăra.

„Cei care acționează împotriva noastră, actori statali ruși, fabrici cibernetice ruse, operează precum serviciile de informații naziste de atunci”, a spus Henrichmann. „Într-un joc fără reguli, nu ne putem autoimpune restricții artificiale.”

Citește și Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile. Discuțiile liderului american din Air Force One erau ascultate

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington. Care este agenda întâlnirii convocate de Trump
Friedrich Merz
Va avea Germania arme nucleare? O dezbatere ce părea cândva de neconceput a aprins spiritele la Berlin. „Vremurile s-au schimbat”
F-35I Israel
Avioanele F-35I ale Israelului au fost trecute în „modul bestie”, fară afectarea capacității stealth
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul
sua china relatii externe_shutterstock_114785761
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan bun
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea...
Mașină de poliție pe un drum acoperit de zăpadă, închis circulației din cauza viscolului
Cum se circulă în țară joi dimineață. Centrul Infotrafic: nu sunt...
ID191049_INQUAM_Photos_Silviu_Filip
România, inclusă în pachetul UE de 28 de miliarde de euro pentru...
sate in noroi
Localități îngropate în nămol. Cum arată viața pentru zeci de familii...
Ultimele știri
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare
Marco Rubio ar purta discuții secrete cu nepotul lui Raul Castro. Ce urmărește administrația Trump în Cuba
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. În depozit erau însă cai și mașini vechi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Vinicius contra tribunelor. Istoria abuzurilor rasiale suferite de brazilianul de la Real Madrid: poveste cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii...
Adevărul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...