Germania a epuizat propriile stocuri de rachete de apărare aeriană pentru Ucraina și nu mai poate să le furnizeze direct din arsenalele sale, a declarat ministrul de externe al țării.

Berlinul a fost unul dintre cei mai mari susținători militari ai Kievului în Europa, inclusiv prin finanțarea achizițiilor de interceptori Patriot fabricați în SUA, pe fondul continuării atacurilor cu rachete și drone rusești, scrie TVP World.

Luni, însă, ministrul de externe Johann Wadephul a declarat reporterilor: „Nu mai avem nimic”.

„Sincer, tot ce iese acum de pe liniile de producție merge direct în Ucraina. Acest lucru se întâmplă în cadrul unui mecanism finanțat în mare parte de europeni, în principal de Germania.

„Am furnizat tot ce aveam”, a spus Wadephul, adăugând că acest lucru era justificat, deoarece Ucraina apăra libertatea Europei.

El a îndemnat alte țări europene să își mărească contribuțiile la apărarea aeriană a Ucrainei.

Wadephul a reamintit apelurile ministrului apărării Boris Pistorius către parteneri de a-și revizui propriile stocuri și de a intensifica livrările, menționând că Germania a luat deja măsuri similare.

Comentariile vin în contextul unei noi dezbateri privind aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns la Davos de lipsa rachetelor interceptoare.

NATO a declarat ulterior că nu au existat întârzieri în livrările Patriot la momentul respectiv și că mai mulți parteneri vor furniza rachete din propriile rezerve pentru a compensa deficitul de aprovizionare din partea SUA.

Pe 14 februarie, Zelenski a declarat că Ucraina a primit rachete anti-rachetă cu puțin timp înainte de un atac rus la scară largă pe 12 februarie, ceea ce i-a permis să doboare rachete balistice.

