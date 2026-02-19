Live TV

Germania nu mai are rachete de dat Ucrainei, spune ministrul de Externe. „Stocurile sunt goale, nu mai e nimic”

Data publicării:
Patriot
Rachete Patriot. Foto: Profimedia

Germania a epuizat propriile stocuri de rachete de apărare aeriană pentru Ucraina și nu mai poate să le furnizeze direct din arsenalele sale, a declarat ministrul de externe al țării.

Berlinul a fost unul dintre cei mai mari susținători militari ai Kievului în Europa, inclusiv prin finanțarea achizițiilor de interceptori Patriot fabricați în SUA, pe fondul continuării atacurilor cu rachete și drone rusești, scrie TVP World.

Luni, însă, ministrul de externe Johann Wadephul a declarat reporterilor: „Nu mai avem nimic”.

„Sincer, tot ce iese acum de pe liniile de producție merge direct în Ucraina. Acest lucru se întâmplă în cadrul unui mecanism finanțat în mare parte de europeni, în principal de Germania.

„Am furnizat tot ce aveam”, a spus Wadephul, adăugând că acest lucru era justificat, deoarece Ucraina apăra libertatea Europei.

El a îndemnat alte țări europene să își mărească contribuțiile la apărarea aeriană a Ucrainei.

Wadephul a reamintit apelurile ministrului apărării Boris Pistorius către parteneri de a-și revizui propriile stocuri și de a intensifica livrările, menționând că Germania a luat deja măsuri similare.

Comentariile vin în contextul unei noi dezbateri privind aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns la Davos de lipsa rachetelor interceptoare.

NATO a declarat ulterior că nu au existat întârzieri în livrările Patriot la momentul respectiv și că mai mulți parteneri vor furniza rachete din propriile rezerve pentru a compensa deficitul de aprovizionare din partea SUA.

Pe 14 februarie, Zelenski a declarat că Ucraina a primit rachete anti-rachetă cu puțin timp înainte de un atac rus la scară largă pe 12 februarie, ceea ce i-a permis să doboare rachete balistice.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
4
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
printul william
5
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Transnistria
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina
Nord Stream 1 27 septembrie
CIA ar fi fost informată din timp despre planurile de sabotaj ale atacatorilor Nord Stream (Der Spiegel)
steagurile ucrainei si ue
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă preşedintele Consiliului European
Maria Zaharova
„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina
Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, din Republica Moldova Foto Facebook
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
Ultimele știri
Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...