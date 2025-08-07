Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte

Guvernul condus de Friedrich Merz prelungește măsurile stricte la granițele Germaniei, inclusiv respingerea solicitanților de azil fără documente. Ministrul de interne Alexander Dobrindt anunță că politica va continua „dincolo de septembrie”, în ciuda unei decizii judecătorești care o consideră ilegală. Măsura vine în contextul presiunilor politice exercitate de extrema dreaptă, aflată în ascensiune în sondaje, informează Politico.

Dobrindt a dispus întărirea drastică a controalelor la granițele naționale ale Germaniei în prima sa zi oficială de mandat, la începutul lunii mai, o decizie care a stârnit nemulțumirea vecinilor Germaniei, în special a Poloniei, care a reacționat diplomatic.

„Vom menține în continuare controalele la frontieră și, astfel, vom permite ca verificările și respingerile la graniță să continue și după luna septembrie”, a declarat Dobrindt într-un interviu pentru podcastul Table Today, joi.

Prin această declarație, el a confirmat menținerea celei mai controversate măsuri de frontieră a Germaniei: respingerea migranților fără documente, inclusiv a solicitanților de azil.

Schimbare de direcție în politica de migrație

Un tribunal din Berlin a decis în luna iunie că inițiativa guvernului de a respinge solicitanții de azil la frontieră încalcă legislația europeană. Dobrindt a contestat însă amploarea deciziei, susținând că aceasta se aplică doar celor trei cetățeni somalezi implicați în acel caz.

Schimbarea de direcție în politica de migrație pare să fie o încercare a conservatorilor de a-și respecta promisiunile din campanie de a reduce radical fluxul de solicitanți de azil în Germania. Cancelarul de centru-dreapta Friedrich Merz a făcut aceste promisiuni sub presiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a crescut vertiginos în sondaje pe fondul discursului anti-imigrație înaintea alegerilor anticipate din 23 februarie și este acum cel mai mare partid de opoziție.

„Politica de migrație s-a schimbat în Germania”, a spus Dobrindt în podcast. „Aceasta este observată la nivel mondial și a dus la o nouă dinamică în UE în privința schimbărilor de politică migraționistă”, a continuat el. „Germania este din nou parte activă a echipei care dorește limitarea migrației ilegale, nu un obstacol”, a adăugat Dobrindt, care urmărește să devină liderul curentului anti-imigrație în Europa.

Expulzări către Siria și Afganistan

Politicianul conservator bavarez a mai spus că lucrează la noi zboruri de deportare pentru infractorii din Siria și Afganistan. La mijlocul lunii iulie, 81 de cetățeni afgani cu cereri de azil respinse și condamnări penale au fost deportați prin Qatar.

Pentru a facilita astfel de deportări, guvernul de la Berlin a permis două persoane trimise de regimul taliban să lucreze la misiuni diplomatice în Germania, potrivit unor relatări din presă. Acest fapt sugerează posibila reluare a relațiilor diplomatice între Berlin și Kabul, după ce toate legăturile fuseseră rupte în urma preluării puterii de către talibani în vara lui 2021.

