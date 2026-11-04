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Germania reacționează la pierderea controlului republican în Congresul SUA: „America a ales schimbarea. Alegerile au fost istorice”

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Sesiune plenară a Bundestag-ului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Schimbarea rapidă a echilibrului de putere Hakverdi consideră că alegerile sunt istorice

Coordonatorul transatlantic al Guvernului german, Metin Hakverdi, se așteaptă ca pierderea controlului de către republicani asupra ambelor camere ale Congresului american să schimbe semnificativ echilibrul politic de la Washington, a declarat el, miercuri, pentru DPA.

Schimbarea rapidă a echilibrului de putere

„America a ales schimbarea”, a declarat Hakverdi, un parlamentar din partea social-democraților de centru-stânga.

Cu toate acestea, el a avertizat că președintele Donald Trump va păstra puteri constituționale considerabile, în special în politica externă.

Hakverdi a spus că rezultatele alegerilor au arătat cât de repede se poate schimba echilibrul puterii politice, chiar și în bastioanele republicane în mod tradițional sigure.

El a îndemnat Guvernul german să mențină legături strânse atât cu partidele politice americane, cât și cu o gamă largă de grupuri din societatea americană. „Trebuie în special să nu ne limităm contactele la tabere politice individuale”, a subliniat el.

Hakverdi consideră că alegerile sunt istorice

Hakverdi a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Germania să își consolideze în continuare capacitățile de apărare și competitivitatea economică.

„Nu trebuie să ne facem securitatea și succesul economic să depindă de rezultatele alegerilor din SUA”, a atras atenția oficialul german.

„Deja acum se poate spune: Aceste alegeri au fost istorice”, a adăugat el, menționând alegerea primei femei indigene ca guvernator al New Mexico și a primei femei de culoare ca guvernator al Georgiei.

Editor : Ș.R.

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