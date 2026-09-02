Germania reduce drastic vizele pentru ruși și anunță restricții: „E o situație anormală. Călătoriile nu pot continua în același format”

Germania intenționează să reducă și mai mult numărul vizelor turistice eliberate cetățenilor ruși, după ce, de la izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina, numărul acestora a scăzut de aproximativ zece ori. Berlinul anunță, de asemenea, controale mai stricte la intrarea rușilor în țară, în timp ce Germania acuză Moscova de tentativa de sabotaj a unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul din Leipzig, anunță Meduza.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, Martin Giese, a declarat că Germania intenționează să reducă și mai mult numărul vizelor turistice eliberate cetățenilor ruși, a relatat Deutsche Welle.

Declarația vine după ce, cu o zi înainte, Germania a acuzat Rusia că a încercat să saboteze un avion de marfă ucrainean de tip An-124 pe aeroportul din Leipzig.

Berlinul a anunțat, de asemenea, că va închide Consulatul General al Rusiei din Bonn și „Casa Rusiei” din Berlin și că va înăspri controalele la intrarea în țară pentru cetățenii ruși.

Giese a afirmat că deplasările turistice ale cetățenilor ruși în Germania „nu pot continua în același format ca înainte”, deoarece „nu există o situație normală” atât timp cât Rusia „duce un război agresiv”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe a adăugat că statele europene aplică grade diferite de strictețe atunci când decid dacă să elibereze vize Schengen.

„Mai sunt încă multe de făcut în acest sens. Vom purta, de asemenea, negocieri pe această temă cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Dorim ca numărul vizelor eliberate să fie redus și mai mult”, a declarat Martin Giese.

Berlinul invocă riscurile de securitate

Giese a afirmat că scopul acestor măsuri este de a se asigura că în Germania intră doar cetățeni ruși care nu reprezintă un pericol. El nu a precizat însă cum va stabili Germania care dintre solicitanții ruși reprezintă un risc și care nu.

Purtătorul de cuvânt a explicat că dezvăluirea unor detalii suplimentare în această etapă ar fi imprudentă, întrucât obiectivul Berlinului este de a „minimiza riscurile”.

Giese a mai spus că Germania „nu dorește să ofere nimănui ocazia de a eluda aceste măsuri de control”.

Astfel, autoritățile germane intenționează nu doar să reducă numărul vizelor eliberate, ci și să consolideze verificările efectuate în cazul cetățenilor ruși care încearcă să intre în țară.

Personalul „Casei Rusiei” trebuie să părăsească Germania

Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Nechaev, a declarat agenției de stat ruse TASS că personalului „Casei Rusiei” din Berlin i s-a ordonat să părăsească țara în termen de șapte zile.

„În ceea ce privește Casa Rusă a Științei și Culturii, acordul interguvernamental care reglementează funcționarea acesteia expiră în vara anului 2027, dar personalul care lucrează acolo – care reprezintă Casa și Rossotrudnichestvo - trebuie să părăsească țara în termen de șapte zile”, a spus Nechaev.

Măsura face parte din seria de decizii anunțate de Berlin pe fondul deteriorării relațiilor cu Moscova și al acuzațiilor formulate de autoritățile germane la adresa Rusiei.

Drone cu explozibili, descoperite la aeroportul din Leipzig

În noaptea de 5 august, pe un aeroport din Leipzig a fost descoperită o dronă de care erau atașați explozivi. Drona a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip An-124, care transporta muniție la bord.

Ulterior, s-a aflat că în zonă erau mai multe drone. La 1 septembrie, Germania a acuzat oficial Rusia de responsabilitate pentru tentativa de sabotaj.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile și a declarat că Germania „urmează o cale de escaladare suplimentară”.

Incidentul de la Leipzig a avut loc într-un context de deteriorare accentuată a relațiilor dintre Berlin și Moscova, iar autoritățile germane au legat noile măsuri privind cetățenii ruși de necesitatea reducerii riscurilor de securitate.

De la 330.000 de vize în 2019 la aproximativ 27.000 în 2024

Potrivit Deutsche Welle, consulatele germane au eliberat aproximativ 27.000 de vize Schengen pe termen scurt cetățenilor ruși în 2024. În 2019, înainte de pandemia de coronavirus, numărul vizelor eliberate cetățenilor ruși era de aproximativ 330.000.

Astfel, numărul vizelor acordate de autoritățile germane cetățenilor ruși a scăzut de peste zece ori în raport cu perioada de dinaintea pandemiei și a războiului pe scară largă din Ucraina.

În pofida reducerii semnificative a numărului de vize eliberate de Germania, cetățenii ruși continuă să depună sute de mii de cereri pentru vize Schengen în alte state membre ale Uniunii Europene.

Rușii au primit peste 620.000 de vize Schengen în 2025

Conform statisticilor oficiale ale Uniunii Europene, în 2025 țările UE au eliberat aproximativ 620.000 de vize Schengen cetățenilor ruși. Numărul este cu 10,2% mai mare decât în anul precedent.

Pe parcursul anului 2025, cetățenii ruși au depus peste 670.000 de cereri de viză, cu 8% mai multe decât în 2024.

Aproape trei sferturi din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși au vizat Franța, Italia și Spania.

În acest context, Germania încearcă să limiteze în continuare accesul cetățenilor ruși pe teritoriul său, atât prin reducerea numărului de vize eliberate, cât și prin înăsprirea controalelor la intrare.

Berlinul susține că măsurile urmăresc reducerea riscurilor de securitate, în condițiile în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, iar autoritățile germane acuză Moscova de implicare în operațiuni de sabotaj pe teritoriul Germaniei.

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Editor : C.A.