Germania a respins duminică sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar Gerhard Schroeder să coordoneze negocierile cu Uniunea Europeană pentru a asigura un acord de pace în Ucraina, relatează Reuters.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că, în opinia sa, există „potenţial” ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a afirmat că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Un oficial german a declarat că propunerea nu este credibilă deoarece Rusia nu şi-a schimbat niciuna dintre condiţii şi a adăugat că un prim test ar fi ca Moscova să fie dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile declarat în perioada 9-11 mai.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a spus că Putin a făcut o serie de propuneri false menite să divizeze alianţa occidentală.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat vineri că Berlinul nu vede semne că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi cu Ucraina.

Legăturile lui Schroeder cu rușii

După ce a părăsit funcţia de cancelar în 2005, Schroeder a acceptat aproape imediat postul de preşedinte al unui controversat consorţiu germano-rus pentru o conductă de gaz şi a fost ţinta unor critici severe în Germania pentru apropierea sa de Putin, scrie DW.

Prietenia strânsă dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul cancelar german Gerhard Schröder este adesea descrisă ca o „bromance” și a fost criticată deseori pentru că ar justifica controlul din ce în ce mai autocratic al lui Putin.

Citește și

Parteneri SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care ar putea aduce schimbări de durată în relaţiile cu Washingtonul

Prietenia lor datează de mult timp. Mulți în Germania își amintesc încă un interviu din 2004 în care Schröder a fost întrebat dacă Putin este un „democrat fără cusur”, la care fostul cancelar a răspuns: „Da, sunt convins că este.” Răspunsul său a fost, desigur, o bombă.

În martie 2004, „democratul fără cusur” tocmai câștigase 71% din voturi la alegerile prezidențiale din Rusia, preluase controlul asupra majorității instituțiilor cheie ale statului, îngreunând înființarea de noi partide politice, și restricționase activitățile organizațiilor neguvernamentale.

Prieteni cu un punct mort comun

Dar este clar că Schröder are în minte un alt Putin: Vladimir Putin cu care îl leagă o prietenie strânsă. Vladimir Putin care l-a dus la o plimbare cu sania de Crăciun la Moscova. Și Vladimir Putin care a vizitat casa lui Schröder din Hanovra pentru a-i sărbători împlinirea vârstei de 60 de ani.

Încă din 2004, Schröder era dispus să sară în apărarea lui Putin și, în esență, așa a rămas situația. De la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, Schröder a călătorit de două ori la Moscova pentru a încerca negocieri. Și s-a întors cu mâna goală.

Dar de ce este fostul cancelar german atât de dispus să ia partea unui autocrat? Gernot Erler — expert în Rusia și, la fel ca Schröder, membru al Partidului Social-Democrat (SPD) de centru-stânga din Germania — crede că are răspunsul la această întrebare.

„Nu vom auzi niciodată vreo critică la adresa acțiunilor lui Putin venind din partea lui Gerhard Schröder”, a spus el. „Și asta tocmai din cauza prieteniei lor de lungă durată. Pentru Schröder, asta înseamnă că, indiferent de fapte, ei se susțin reciproc cu orice preț.”

Citește și

„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari în alianța Netanyahu-Trump

În 2005, cancelarul de atunci, Gerhard Schröder, și partidul său, SPD, au pierdut alegerile anticipate la o diferență mică. El a renunțat la mandatul său în parlament și a anunțat că și-a încheiat cariera politică.

La cererea lui Putin, Schröder a fost numit rapid președinte al conductei offshore de gaze naturale Nord Stream. La mai puțin de o lună după ce a părăsit cancelaria, el a permis președintelui rus să-l convingă de „dimensiunea europeană a proiectului”.

Dimensiune europeană? Partenerii UE, Ucraina și Statele Unite au criticat vehement sprijinul acordat de Schröder proiectului Nord Stream 2.

Petrecere la Sankt Petersburg, război în Ucraina

În 2014, Schröder și-a sărbătorit în stil mare cea de-a 70-a aniversare: la Sankt Petersburg — la invitația Nord Stream. El și-a întâmpinat oaspetele special, Putin, cu o îmbrățișare călduroasă și l-a descris ca pe un prieten extrem de de încredere, cu care a dezvoltat o relație bazată pe încredere reciprocă. „Să-i spunem prietenie”, a spus Schröder. Dar, a insistat el, cei doi prieteni nu „vorbeau despre politică”.

La acea vreme, Rusia tocmai încălcase dreptul internațional prin anexarea peninsulei Crimeea de la Marea Neagră, care aparținea oficial Ucrainei. Și în estul Ucrainei, tocmai izbucnise un război civil între forțele ucrainene și separatiștii pro-ruși.

La Sankt Petersburg aveau loc sărbători extravagante de ziua de naștere, în timp ce, la doar o mie de kilometri spre sud, era război. Pentru mulți din Berlin, acest lucru a constituit o provocare inacceptabilă.

Prietenia aparent „necritică” a lui Schröder cu Putin face regulat știri în Germania. În 2016, Schröder a invocat istoria pentru a explica relația profundă dintre ei. „Ambele noastre familii au suferit teribil în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Mi-am pierdut tatăl. Fratele lui Putin a murit în timpul asediului german al Leningradului”, a spus Schröder. „Și”, a continuat el, Putin „și-a ținut toate promisiunile pe care le-a făcut, la fel cum am făcut-o și eu.”

Editor : Sebastian Eduard