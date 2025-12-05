Live TV

Germania schimbă strategia de apărare. Noul program militar pentru tinerii de 18 ani provoacă proteste și tensiuni politice

Data publicării:
Protest in Berlin against mandatory military service proposal
Protest în fața clădirii Parlamentului Federal din Berlin, în timp ce parlamentarii germani discutau proiectul de lege privind serviciul militar. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Evaluări obligatorii și planuri de extindere a armatei Ce stimulente sunt promise voluntarilor

Germania introduce un nou sistem de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 ani, marcând o schimbare majoră în strategia sa de apărare. Măsura, care prevede un chestionar obligatoriu pentru băieți începând din 2026, a declanșat proteste în zeci de orașe și a amplificat tensiunile politice într-o coaliție deja aflată sub presiune.

Votul de vineri pentru introducerea serviciului militar voluntar, din Parlament, marchează o schimbare semnificativă în abordarea Germaniei față de armata sa și urmează inițiativei cancelarului Friedrich Merz de a crea cea mai puternică armată convențională din Europa, scrie BBC.

Toți tinerii de 18 ani din Germania vor primi, începând din ianuarie 2026, un chestionar în care li se va cere să precizeze dacă sunt interesați și dispuși să se alăture forțelor armate. Formularul va fi obligatoriu pentru bărbați și voluntar pentru femei. Elevi din școli din toată Germania au anunțat că vor participa la greve în până la 90 de orașe vineri, pentru a protesta împotriva măsurii.

„Nu vrem să petrecem jumătate de an din viața noastră închiși în cazărmi, fiind antrenați în disciplină și obediență și învățați să ucidem”, au scris organizatorii protestelor într-o declarație postată pe rețelele sociale. „Războiul nu oferă perspective pentru viitor și ne distruge mijloacele de trai.”

În Hamburg erau așteptate aproximativ 1.500 de persoane să se alăture protestelor, iar directorii de școli au avertizat părinții să nu îi lase pe copii să lipsească de la cursuri în acea zi. O mică demonstrație a avut loc în fața Bundestagului în timpul votului, manifestanții ținând un banner pe care scria „Nu serviciului militar”.

Deputații germani au votat cu 323 de voturi pentru și 272 împotrivă schimbarea, făcând din Germania cea mai nouă țară europeană care lansează o formă revizuită de serviciu militar. Luna trecută, Franța a anunțat că va introduce 10 luni de pregătire militară voluntară pentru tinerii de 18 și 19 ani.

Evaluări obligatorii și planuri de extindere a armatei

Guvernul spune că serviciul militar va rămâne voluntar cât mai mult timp posibil, dar de la 1 iulie 2027 toți bărbații de 18 ani vor trebui să susțină un examen medical pentru evaluare. Examinările medicale universale erau necesare, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius, pentru ca, în cazul unui atac, Germania să nu piardă timp determinând „cine este capabil operațional și cine nu”.

Armata Germaniei, Bundeswehr, are în prezent aproximativ 182.000 de militari, iar Pistorius vrea să crească numărul lor cu 20.000 în anul următor. Obiectivul pe termen lung este creșterea efectivelor până la începutul anilor 2030 la 260.000 de soldați, suplimentați de aproximativ 200.000 de rezerviști, pentru a îndeplini noile ținte NATO și pentru a întări apărarea Germaniei.

Deși planul prevede un serviciu voluntar, dacă situația de securitate se deteriorează sau dacă prea puțini voluntari se înscriu, Bundestagul ar putea lua în considerare o formă de serviciu militar obligatoriu. Dacă ar izbucni războiul, armata ar putea folosi chestionarele și examenele medicale pentru a recruta personal.

Ce stimulente sunt promise voluntarilor

Ca și alte țări europene, Germania și-a redus armata în anii de pace din anii 1990. În perioada Războiului Rece, avea aproape jumătate de milion de militari. Serviciul militar obligatoriu în Germania a fost eliminat în 2011, sub fosta cancelar Angela Merkel.

Însă acum, în fața unor amenințări percepute din partea Rusiei și a presiunilor puternice venite din partea aliatului tradițional al Germaniei, SUA, Friedrich Merz a promis să reconstruiască Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa. Țările NATO sunt presate de administrația președintelui american Donald Trump să își crească cheltuielile pentru apărare.

Citește și Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”

Stimulentele pentru serviciul voluntar sunt destul de mari, cu un salariu promis de aproximativ 2.600 euro pe lună. În Franța, voluntarii vor primi cel puțin 800 euro pe lună.

Bundestagul trebuia să voteze vineri și asupra unui controversat proiect de reformă a pensiilor, care va menține nivelul actual al pensiei de stat până în 2031. Proiectul este o componentă-cheie a acordului de coaliție dintre conservatorii lui Merz și partenerii lor de centru-stânga, social-democrații, care au o majoritate guvernamentală foarte restrânsă, de doar 12 voturi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
3
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emirates Palace Abu Dhabi; Dubai; United Arab Emirates - Stone archway with skyscraper in Abu Dhabi
Foști oficiali germani au avut întâlniri secrete cu oameni de-ai lui Putin, la Abu Dhabi și Baku
bec aprins
Preţurile la electricitate scad în Germania, după ce producţia de energie eoliană se apropie de un nivel record
Bucharest, Romania - January 24, 2024: Details with a Romanian army soldier holding an AK 47 assault rifle during a military ceremony at the Monument
Guvernul a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare. România are acces la investiții de peste 16,6 miliarde de euro
Donald Trump
Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”
friedrich merz
Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună"
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al...
Ultimele știri
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
Bolojan ia în calcul o evaluare a miniştrilor: „Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanţ”
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă