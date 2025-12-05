Germania schimbă strategia de apărare. Noul program militar pentru tinerii de 18 ani provoacă proteste și tensiuni politice

Germania introduce un nou sistem de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 ani, marcând o schimbare majoră în strategia sa de apărare. Măsura, care prevede un chestionar obligatoriu pentru băieți începând din 2026, a declanșat proteste în zeci de orașe și a amplificat tensiunile politice într-o coaliție deja aflată sub presiune.

Votul de vineri pentru introducerea serviciului militar voluntar, din Parlament, marchează o schimbare semnificativă în abordarea Germaniei față de armata sa și urmează inițiativei cancelarului Friedrich Merz de a crea cea mai puternică armată convențională din Europa, scrie BBC.

Toți tinerii de 18 ani din Germania vor primi, începând din ianuarie 2026, un chestionar în care li se va cere să precizeze dacă sunt interesați și dispuși să se alăture forțelor armate. Formularul va fi obligatoriu pentru bărbați și voluntar pentru femei. Elevi din școli din toată Germania au anunțat că vor participa la greve în până la 90 de orașe vineri, pentru a protesta împotriva măsurii.

„Nu vrem să petrecem jumătate de an din viața noastră închiși în cazărmi, fiind antrenați în disciplină și obediență și învățați să ucidem”, au scris organizatorii protestelor într-o declarație postată pe rețelele sociale. „Războiul nu oferă perspective pentru viitor și ne distruge mijloacele de trai.”

În Hamburg erau așteptate aproximativ 1.500 de persoane să se alăture protestelor, iar directorii de școli au avertizat părinții să nu îi lase pe copii să lipsească de la cursuri în acea zi. O mică demonstrație a avut loc în fața Bundestagului în timpul votului, manifestanții ținând un banner pe care scria „Nu serviciului militar”.

Deputații germani au votat cu 323 de voturi pentru și 272 împotrivă schimbarea, făcând din Germania cea mai nouă țară europeană care lansează o formă revizuită de serviciu militar. Luna trecută, Franța a anunțat că va introduce 10 luni de pregătire militară voluntară pentru tinerii de 18 și 19 ani.

Evaluări obligatorii și planuri de extindere a armatei

Guvernul spune că serviciul militar va rămâne voluntar cât mai mult timp posibil, dar de la 1 iulie 2027 toți bărbații de 18 ani vor trebui să susțină un examen medical pentru evaluare. Examinările medicale universale erau necesare, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius, pentru ca, în cazul unui atac, Germania să nu piardă timp determinând „cine este capabil operațional și cine nu”.

Armata Germaniei, Bundeswehr, are în prezent aproximativ 182.000 de militari, iar Pistorius vrea să crească numărul lor cu 20.000 în anul următor. Obiectivul pe termen lung este creșterea efectivelor până la începutul anilor 2030 la 260.000 de soldați, suplimentați de aproximativ 200.000 de rezerviști, pentru a îndeplini noile ținte NATO și pentru a întări apărarea Germaniei.

Deși planul prevede un serviciu voluntar, dacă situația de securitate se deteriorează sau dacă prea puțini voluntari se înscriu, Bundestagul ar putea lua în considerare o formă de serviciu militar obligatoriu. Dacă ar izbucni războiul, armata ar putea folosi chestionarele și examenele medicale pentru a recruta personal.

Ce stimulente sunt promise voluntarilor

Ca și alte țări europene, Germania și-a redus armata în anii de pace din anii 1990. În perioada Războiului Rece, avea aproape jumătate de milion de militari. Serviciul militar obligatoriu în Germania a fost eliminat în 2011, sub fosta cancelar Angela Merkel.

Însă acum, în fața unor amenințări percepute din partea Rusiei și a presiunilor puternice venite din partea aliatului tradițional al Germaniei, SUA, Friedrich Merz a promis să reconstruiască Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa. Țările NATO sunt presate de administrația președintelui american Donald Trump să își crească cheltuielile pentru apărare.

Stimulentele pentru serviciul voluntar sunt destul de mari, cu un salariu promis de aproximativ 2.600 euro pe lună. În Franța, voluntarii vor primi cel puțin 800 euro pe lună.

Bundestagul trebuia să voteze vineri și asupra unui controversat proiect de reformă a pensiilor, care va menține nivelul actual al pensiei de stat până în 2031. Proiectul este o componentă-cheie a acordului de coaliție dintre conservatorii lui Merz și partenerii lor de centru-stânga, social-democrații, care au o majoritate guvernamentală foarte restrânsă, de doar 12 voturi.

Editor : M.I.