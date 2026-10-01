Germania se confruntă cu tot mai multe atacuri hibride din partea Moscovei, susține Friedrich Merz: „Nu dorim să umilim poporul rus”

Cancelarul Friedrich Merz a avertizat joi că Germania se confruntă cu tot mai multe atacuri hibride din partea Rusiei, angajându-se în același timp să continue sprijinul acordat Ucrainei în perspectiva a ceea ce se preconizează a fi cea mai grea iarnă de la începutul invaziei rusești din 2022, relatează Reuters.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară o campanie hibridă de atacuri cu drone și atacuri cibernetice, acuzând Moscova că se află în spatele unei tentative de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, din luna august.

„Ne pregătim pentru noi atacuri hibride, inclusiv unele grave”, a declarat Merz într-un discurs ținut cu ocazia decernării Premiului de Pace Westfalian 2026 alianței NATO.

Moscova a respins acuzațiile aduse de guvernele și serviciile de informații occidentale.

Joi, în cadrul unui forum al experților în Rusia, președintele Vladimir Putin a declarat că Moscova nu intenționează să atace fabricile străine care produc arme pentru Ucraina, dar că acest aspect trebuie urmărit îndeaproape de serviciile de informații ruse.

Merz și conservatorii săi au fost grav slăbiți de alegerile din două landuri din estul Germaniei, care au avut loc luna trecută și în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat o victorie zdrobitoare.

Partidul AfD a criticat Germania și aliații săi occidentali pentru că au acordat Ucrainei ajutor militar în valoare de miliarde de euro. Partidul dorește să refacă relațiile cu Moscova și să restabilească aprovizionarea cu petrol și gaze la prețuri reduse, întreruptă începând din 2022.

Merz a declarat că Germania dorește să restabilească „relații stabile și previzibile cu Rusia” la momentul potrivit, adăugând că nu există niciun semn că Moscova ar fi pregătită să pună capăt războiului din Ucraina.

„Nu dorim să umilim poporul rus sau să destabilizăm statul rus. Dar Rusia trebuie să pună capăt războiului și să se abțină de la atacuri hibride asupra Europei”, a afirmat el.

Merz, care a alocat sute de miliarde de euro pentru reconstrucția forțelor armate germane, a declarat că Ucraina se confruntă probabil cu cea mai grea iarnă de la invazia rusă de acum patru ani și că Germania, în calitate de cel mai puternic stat din Europa Centrală, are o responsabilitate deosebită de a oferi ajutor.

„Nu suntem mediatori; suntem de partea libertății, și de aceea suntem de partea Ucrainei”.

Merz a afirmat că Germania și aliații săi nu pot permite să fie divizați de atacuri hibride, de campanii pe rețelele sociale sau de „sloganurile partidului AfD și ale susținătorilor săi ruși”.

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Editor : A.M.G.