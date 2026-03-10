Live TV

Germania și aliații își întăresc sprijinul pentru Kiev: 35 de rachete Patriot pregătite pentru Ucraina

Patriot
Rachete Patriot. Foto: Profimedia

Germania, împreună cu partenerii săi europeni, a organizat livrarea a aproximativ 35 de rachete Patriot - în configurația modernă PAC-3 - către Ucraina, posibilă datorită inițiativei ministrului german al Apărării, Boris Pistorius. Potrivit Ukrinform, publicația germană Der Spiegel a raportat acest lucru, citând propriile surse.

„Ucraina poate conta pe rachetele de apărare aeriană Patriot din Europa, de care are nevoie urgentă, în următoarele săptămâni. Potrivit Spiegel, ministrul Apărării, Boris Pistorius, a reușit să obțină aproximativ 30 de rachete ghidate PAC-3 în ultima versiune de la mai mulți parteneri europeni. Împreună cu câteva astfel de rachete de înaltă tehnologie din stocurile Bundeswehr, Ucraina urmează să primească aproximativ 35 de rachete interceptoare”, se arată în articol.

Ministerul german al Apărării a confirmat planurile de a transfera un nou lot de rachete Patriot către Ucraina, dar, din motive de securitate, nu a dezvăluit numărul exact de rachete sau momentul livrării acestora.

Se menționează că Pistorius a prezentat o inițiativă neobișnuită în cadrul unei reuniuni a țărilor partenere ale Ucrainei înaintea Conferinței de securitate de la München, afirmând că Germania era gata să furnizeze Ucrainei cinci rachete PAC-3 din stocurile sale, dacă alte state ar fi furnizat împreună 30 de rachete suplimentare. Unele țări, printre care și Țările de Jos, au acceptat să se alăture acestei inițiative.

Publicația subliniază nevoia critică a Ucrainei de a dispune de sistemul de apărare aeriană Patriot, acesta rămânând singurul mijloc de interceptare a rachetelor balistice rusești. Conform estimărilor, Ucraina consumă în medie 60 de rachete Patriot pe lună.

Ministerul Apărării german a subliniat că Berlinul va continua să sprijine Ucraina în domeniul apărării aeriene. În special, acesta intenționează să transfere rachete IRIS-T și AIM-9 Sidewinder, sisteme antiaeriene portabile și piese de schimb pentru sistemele Patriot și IRIS-T.

Potrivit Ukrinform, în trei zile au fost utilizate în Orientul Mijlociu aproximativ 800 de rachete Patriot de fabricație americană, ceea ce reprezintă mai mult decât a utilizat Ucraina în ultimele patru luni.

