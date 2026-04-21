Germania și Franța iau în considerare o aderare „simbolică” a Ucrainei la UE. Zelenski nu ar fi de acord. Ce argument aduce în discuție

Franța și Germania analizează propuneri de acordare a unor beneficii „simbolice” Ucrainei pe parcursul procesului de aderare la UE, fără a-i acorda Kievului acces la bugetul comun al Uniunii Europene sau drept de vot înainte de aderarea deplină.

Financial Times a afirmat că Parisul și Berlinul au respins propunerile Comisiei Europene de a renunța la procesul de aderare lent și birocratic pentru a oferi Kievului beneficii rapide de aderare.

Germania propune un statut de „membru asociat”, în cadrul căruia Ucraina ar participa la reuniunile miniștrilor și liderilor, dar nu ar avea drept de vot și nici acces automat la bugetul comun al UE.

Propunerea Berlinului menționa, de asemenea, că noul statut ar avea „o forță simbolică prin denumire” și ar putea fi acordat printr-o decizie politică a liderilor UE, permițând evitarea procedurilor îndelungate.

Franța a descris o astfel de aderare parțială drept „statut de stat integrat”, în cadrul căruia accesul la politica agricolă comună și la finanțarea europeană ar fi amânat până la aderarea deplină.

Speranțe de progres

Recenta înfrângere electorală a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, care a vetat începerea negocierilor de aderare cu Ucraina, a trezit unele speranțe de progres în această chestiune. Majoritatea membrilor UE se tem însă că acordarea unei căi rapide de aderare Ucrainei și altor candidați ar răsturna echilibrul politic al UE și ar submina valoarea statutului de membru.

Doi înalți funcționari ai Comisiei Europene au declarat pentru FT că conținutul general al documentelor franceze și germane ar fi „probabil” apropiat de propunerea finală a UE pentru Ucraina.

Zelenski nu e de acord. Ce argument are

Taras Kachka, viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană și euro-atlantică, a declarat pentru FT: „Suntem în contact cu [Parisul și Berlinul], precum și cu alte capitale – totul evoluează. Există și alte documente.”

Un alt oficial ucrainean a spus că Kievul se teme că orice concept vag de aderare ar fi perceput de o populație obosită de război ca un substitut slab pentru o aderare reală la UE.

Președintele Volodymir Zelenski a declarat anterior că Kievul nu este interesat de o aderare parțială la Uniunea Europeană, la fel cum Europa nu ar dori o versiune limitată a armatei ucrainene.

Potrivit European Pravda, UE nu a încheiat discuțiile privind posibilitatea aderării Ucrainei în 2027, deși nu s-a convenit încă asupra unui plan al procesului.

Editor : Sebastian Eduard