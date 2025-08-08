Live TV

Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza

Data publicării:
Friedrich Merz
Foto Profimedia

Berlinul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului, dar este din ce în ce mai incomod cu strategia acestuia privind Gaza.

Măsura nu ajunge până la un embargo total asupra armelor și lasă deschisă posibilitatea continuării exporturilor pentru sisteme care nu au legătură cu campania din Gaza, cum ar fi apărarea antirachetă sau echipamentele navale, informează Politico.

„În aceste circumstanțe, guvernul german nu va aproba, până la noi dispoziții, niciun export de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza”, a declarat Merz într-un comunicat de presă al guvernului. El a adăugat că intensificarea operațiunilor Israelului în Gaza — aprobată peste noapte de cabinetul său — face „din ce în ce mai dificil” să se vadă cum pot fi atinse obiectivele declarate, precum eliberarea ostaticilor sau dezarmarea Hamas.

Germania a subliniat de mult timp dreptul Israelului la autoapărare și a reiterat vineri că „dezarmarea Hamasului este esențială”.

Cu toate acestea, Merz a criticat aspru consecințele umanitare ale ofensivei planificate de Israel, îndemnând guvernul să permită „accesul deplin pentru livrările de ajutoare, inclusiv pentru organizațiile ONU și alte instituții neguvernamentale”.

„Guvernul israelian are o responsabilitate mai mare ca niciodată pentru aprovizionarea populației civile”, a spus Merz.

Germania este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Israelului în domeniul apărării din Europa. Înghețarea afectează doar aprobările noi de export de arme. Livrările din contractele anterioare pot continua, dar dacă armele ar putea fi utilizate în Gaza, aceste livrări ar putea fi, de asemenea, suspendate.

Citește și

Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Digi Sport
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul...
coalitie dominic fritz
Ce spune președintele USR Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul...
Bani
Președintele Consiliului Concurenței, despre creșterile de prețuri...
tancuri israeliene la granita cu gaza
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat...
Ultimele știri
Pompierii români, trimiși în Grecia. Prima misiune de stingere a unui incendiilor de pădure. Intervenția este dificilă
Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, reţinuţi. Ar fi fost instruiţi în Serbia și Bosnia
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gaza
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
London, England, Großbritannien, 17.07.2025: Victoria and Albert Museum: Unterzeichnung von Freundschaftsvertrag: Großbr
Reacția Marii Britanii, după ce Israelul a anunțat că vrea să ocupe orașul Gaza
tancuri israeliene la granita cu gaza
Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie
benjamin netanyahu
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelieni pentru propriile interese”
Benjamin Netanyahu
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Adevărul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Playtech
Ce s-a întâmplat la mormântul lui Ion Iliescu, la doar o zi după înmormântare. Nimeni nu se aștepta la un așa...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și...
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”