Germania suspendă exporturile de arme către Israel, din cauza extinderii ofensivei din Gaza

Berlinul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului, dar este din ce în ce mai incomod cu strategia acestuia privind Gaza.

Măsura nu ajunge până la un embargo total asupra armelor și lasă deschisă posibilitatea continuării exporturilor pentru sisteme care nu au legătură cu campania din Gaza, cum ar fi apărarea antirachetă sau echipamentele navale, informează Politico.

„În aceste circumstanțe, guvernul german nu va aproba, până la noi dispoziții, niciun export de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza”, a declarat Merz într-un comunicat de presă al guvernului. El a adăugat că intensificarea operațiunilor Israelului în Gaza — aprobată peste noapte de cabinetul său — face „din ce în ce mai dificil” să se vadă cum pot fi atinse obiectivele declarate, precum eliberarea ostaticilor sau dezarmarea Hamas.

Germania a subliniat de mult timp dreptul Israelului la autoapărare și a reiterat vineri că „dezarmarea Hamasului este esențială”.

Cu toate acestea, Merz a criticat aspru consecințele umanitare ale ofensivei planificate de Israel, îndemnând guvernul să permită „accesul deplin pentru livrările de ajutoare, inclusiv pentru organizațiile ONU și alte instituții neguvernamentale”.

„Guvernul israelian are o responsabilitate mai mare ca niciodată pentru aprovizionarea populației civile”, a spus Merz.

Germania este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Israelului în domeniul apărării din Europa. Înghețarea afectează doar aprobările noi de export de arme. Livrările din contractele anterioare pot continua, dar dacă armele ar putea fi utilizate în Gaza, aceste livrări ar putea fi, de asemenea, suspendate.

