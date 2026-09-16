Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității aeriene în timpul alegerilor din Letonia

Germania va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter ale Forţelor sale aeriene pentru a contribui la securitatea spaţiului aerian al Letoniei în timpul alegerilor parlamentare care vor avea loc în această ţară baltică pe 3 octombrie, transmite Agerpres, care citează EFE.

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Apărării german, guvernul leton a solicitat partenerilor săi din NATO sprijin în protejarea spaţiului aerian în acest context, având în vedere intruziunile frecvente ale dronelor ruseşti şi ale celor ucrainene deviate în zona Mării Baltice în ultimele luni.

Avioanele de vânătoare vor fi desfăşurate în cadrul misiunii NATO de supraveghere aeriană a regiunii şi vor staţiona timp de aproximativ o săptămână la baza aeriană din Lielvarde, în centrul Letoniei.

Avioanele vor fi însoţite de un contingent format din câteva zeci de soldaţi.

„Germania rămâne ferm alături de aliaţii săi deosebit de expuşi pe flancul estic (al NATO) şi, din acest motiv, va trimite, de la sfârşitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie, un mic contingent cu avioane de luptă Eurofighter”, a subliniat ministerul condus de politicianul social-democrat Boris Pistorius.

Ministerul a amintit că la sfârşitul acestui an este prevăzută participarea din nou a Forţelor aeriene germane, de data aceasta cu cinci avioane Eurofighter şi aproximativ 120 de soldaţi, la misiunea de supraveghere aeriană a NATO. Pentru respectiva misiune, personalul militar german va staţiona până în martie 2027 la baza Ämari din Estonia.

Editor : B.E.