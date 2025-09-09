Germania trimite Ucrainei mii de drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri împotriva „maşinăriei de război ruseşti”

Germania va furniza Ucrainei câteva mii de drone cu rază lungă de acțiune, în cadrul unui program de 300 de milioane de euro anunțat de ministrul apărării Boris Pistorius la reuniunea „Formatul Ramstein” de la Londra. Inițiativa urmărește să întărească capacitatea Kievului de a lovi în profunzime „mașinăria de război” a Rusiei.

Germania va lansa un program care prevede furnizarea către Ucraina a "câtorva mii de drone cu rază lungă de acţiune" destinate unor "atacuri în profunzimea" teritoriului împotriva "maşinăriei de război ruseşti", în valoare totală de 300 de milioane de euro, a anunţat marţi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (cunoscut şi sub numele de Formatul Ramstein), care s-a desfăşurat la Londra, relatează AFP.

Această "nouă iniţiativă de lovituri în profunzime" va include "livrarea câtorva mii de drone cu rază lungă de acţiune" fabricate de industria de apărare ucraineană, a declarat Pistorius.

Regatul Unit, care a semnat în iunie cu Ucraina un acord privind producţia de drone, "va finanţa livrarea a mii de drone de atac cu rază lungă de acţiune, fabricate în Regatul Unit, în următoarele 12 luni", a declarat la rândul său ministrul britanic al apărării, John Healey.

Preşedintele rus Vladimir Putin "îşi intensifică atacurile împotriva Ucrainei, aşa că trebuie să mergem mai departe şi mai rapid pentru a livra rapid echipamente militare esenţiale luptătorilor ucraineni", a adăugat ministrul britanic, care a prezidat această reuniune în format hibrid la care au participat circa 50 de ţări.

Alături de Boris Pistorius au fost prezenţi la reuniune omologul său ucrainean, Denis Şmîgal, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În ianuarie, Londra a anunţat că o coaliţie internaţională condusă de Regatul Unit împreună cu Letonia va trimite 30.000 de drone Kievului prin intermediul Fondului Internaţional pentru Ucraina (IFU).

Prin intermediul acestui fond, administrat de Regatul Unit şi finanţat de aliaţii şi partenerii Ucrainei, sunt achiziţionate echipamente militare prioritare, inclusiv sisteme de apărare aeriană.

John Healey a anunţat că acest fond a strâns în prezent peste două miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro). „Această finanţare de două miliarde de lire sterline în cadrul Fondului Internaţional pentru Ucraina, condus de Regatul Unit, este un simbol al unităţii, 11 ţări colaborând cu Regatul Unit pentru a se asigura că Ucraina primeşte ajutorul urgent de care are nevoie”, a adăugat el.

Editor : M.I.